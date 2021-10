「They are well paid for it!」曾有法官以此金句諷刺警察並非免費服務社會,其實政府部門中何止警察是出糧做事,所有公僕皆如此,包括說此金句的法官在內。既然是出納稅人糧的公僕,不用說服務社會這麼高大上,做好自己份工只是基本,那麼,每有風暴襲港總引發大混亂,天文台預測屢屢失準是否失職塞責?

「獅子山」襲港兩日,市面一片混亂,天文台在上周五整日維持3號風球的決定,即使各區均驚現大水浸,港鐵車廂漏水,巴士和的士如遭洪水湧入一般,招牌和大樹倒冧,以至跑馬地棚塌人亡,天文台都不為所動,只在黃雨、紅雨、黑雨之間不斷轉換,結果打工仔、家長、學童慘被玩殘。翌日一樣沒有吸取教訓,早前還言之鑿鑿表示周六改發更高風球的機會不大,惟清晨即掛上8號波,其後更多度改口,由中午改掛3號波,最後是午夜前仍然維持8號風球,令人無所適從。更不必說,「獅子山」是60年來距離香港最遠的8號波,早一日不掛8號,周六才掛8號,大部分市民的觀感是周五為股票開市日而周六不是,因此明明周五風大雨大甚至搞出人命,天文台也不肯掛8號風球,周六打風對經濟影響較輕,因此掛足全日。

當然,總會有些善良市民為天文台着想,甚麼天文台並非上帝,預測失準很平常,甚至反斥批評天文台失職的輿論是強詞奪理。筆者對這些「鄉愿」其實十分反感,天文台設立的作用是預測天氣,提早發出警示,讓市民知所警惕,減少意外和損失。但每次打風天文台的預測總是錯漏百出,簡直是斷估冇痛苦,今次更間接導致人命傷亡,嗚呼哀哉。天文台各員一樣是well paid for it,但他們有做好自己份工嗎?