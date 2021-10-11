「They are well paid for it！」曾有法官以此金句諷刺警察並非免費服務社會，其實政府部門中何止警察是出糧做事，所有公僕皆如此，包括說此金句的法官在內。既然是出納稅人糧的公僕，不用說服務社會這麼高大上，做好自己份工只是基本，那麼，每有風暴襲港總引發大混亂，天文台預測屢屢失準是否失職塞責？

「獅子山」襲港兩日，市面一片混亂，天文台在上周五整日維持3號風球的決定，即使各區均驚現大水浸，港鐵車廂漏水，巴士和的士如遭洪水湧入一般，招牌和大樹倒冧，以至跑馬地棚塌人亡，天文台都不為所動，只在黃雨、紅雨、黑雨之間不斷轉換，結果打工仔、家長、學童慘被玩殘。翌日一樣沒有吸取教訓，早前還言之鑿鑿表示周六改發更高風球的機會不大，惟清晨即掛上8號波，其後更多度改口，由中午改掛3號波，最後是午夜前仍然維持8號風球，令人無所適從。更不必說，「獅子山」是60年來距離香港最遠的8號波，早一日不掛8號，周六才掛8號，大部分市民的觀感是周五為股票開市日而周六不是，因此明明周五風大雨大甚至搞出人命，天文台也不肯掛8號風球，周六打風對經濟影響較輕，因此掛足全日。

當然，總會有些善良市民為天文台着想，甚麼天文台並非上帝，預測失準很平常，甚至反斥批評天文台失職的輿論是強詞奪理。筆者對這些「鄉愿」其實十分反感，天文台設立的作用是預測天氣，提早發出警示，讓市民知所警惕，減少意外和損失。但每次打風天文台的預測總是錯漏百出，簡直是斷估冇痛苦，今次更間接導致人命傷亡，嗚呼哀哉。天文台各員一樣是well paid for it，但他們有做好自己份工嗎？