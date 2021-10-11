10月是個繽紛的日子，趁着10‧1去溫習一下中國近代史，感覺特別濃厚。

抗美援朝是上世紀50年代中國人民支援朝鮮人民抗擊美國侵略的一場重要戰爭。事緣二戰後，朝鮮半島在南北出現兩個分別由美國和蘇聯扶植的政權。在統一問題上，半島局勢日益緊張。時任北韓領導人金日成錯判形勢，以為美軍有撤出朝鮮半島之意，而南韓兵力不足，在得到蘇聯史太林同意後，決定揮軍南下一統南北，而中國事前未被知會。

戰爭初期北韓軍節節勝利，把南韓軍逼退至釜山，當以為勝利在望之際，美國為維護在亞洲的領導地位和利益，緊急通過聯合國議案，組成聯合國軍，在仁川登陸，並火速攻下平壤，局勢出現大逆轉，在形勢危急下，平壤向中國求救。當時新中國剛成立，百廢待興，物資匱乏，如何支援另一場戰事？但當戰火燒至家門，正所謂「城門失火殃及池魚」，當時的中國領導人深知唇亡齒寒，倘若北韓淪陷，下一個目標必然是中國。在考慮到國家安全的大前提下，決定答應北韓的請求，作出「抗美援朝、保家衞國」決策，組織中國人民志願軍，跨越鴨綠江，支援北韓。

尤其長津湖一役，中國人民志願軍第9兵團，在艱苦的條件下，與裝備一流、戰功顯赫的美軍第10軍，於1950年11至12月在長津湖地區直接較量，全殲美軍一個團。這次戰役，收復了三八線以北的東部廣大地區，為北韓扭轉了形勢。經過多次戰役，人民志願軍向世界充分展示其驚世的戰鬥力和禦敵於國門之外的鬥志，最終朝鮮半島雙方簽訂了停戰協議。雖然金日成鹵莽發動戰爭，但中國領導人就是有智慧和道義，不但沒有見死不救，反而伸出援手，允許志願軍入朝，也是國家安全的問題，彰顯的是中國人的堅毅精神。

10月9日，國家領導人在紀念辛亥革命110周年大會上指出：「祖國完成統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現！」孫中山先生對國家統一和中華民族偉大復興的追求也就是我們14億人民的共同目標！

台灣領導人蔡英文在10月10日說要和平對話，我們希望她能坐言起行，盡早恢復九二共識，恢復兩岸的和平談話！孫中山先生是偉大的革命者，他在遺囑上留言：「革命尚未成功，同志仍需努力。」讓我們時刻銘記前人的訓示！