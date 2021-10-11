今屆諾貝爾和平獎由菲律賓資深傳媒人雷薩及俄羅斯《新報》總編輯穆拉托夫共同奪得。雷薩日前受訪，批評社交媒體Facebook（Fb）沒有阻止仇恨及失實資訊散播，令民主受到威脅。這確是一個相當值得討論的社會現象。

雷薩指擁有30億用戶的Fb，現已成為全球最大的新聞發布平台，但它的演算法重視散播謊言多於事實。她認為沒有真相就沒有事實和信任，也代表沒有民主。其實外媒近日也對Fb找碴，以Fb前產品經理的爆料著作內容歸納出Fb多宗罪，當中包括對某些內容根本不進行任何管理。

然而，Fb在回應二人時態度迥異，對待前者以會繼續作出巨大投資用作刪除和減少有害內容作應對，但對前僱員的指控則認為帶有誤導性、未能如實反映正面影響。這樣的處理反似印證了前員工所說的「差別待遇」指控，畢竟，何時不與成功者爭拗、成功者的定義，任何人都有一套看法。

雖然Fb月前公布業績，季度收入按年增56%，又賺大錢是不爭的事實，但值得留意的是，維基百科雖以「社交網絡服務及社會化媒體網站」來形容Fb，但「社交媒體」始終不是「新聞媒體」，這一點世人均應牢記。若有用家以為在Fb接觸到的資訊便是新聞，照單全收，情況就如看荷里活戰爭電影便以為是史實，看《葉問》便以為葉問曾決鬥日本軍官一樣，看的人捉錯用神，信以為真，能否怪罪電影這個平台呢？天真的受眾有沒有責任呢？

諷刺的是，網絡正刮起一股歪風，有若干受眾竟要求新聞報道要有立場，相反，對時事評論則斥為「主持人有強烈個人看法，不夠中立」。這才是當今這個有人以為關公曾經大戰外星人的世代，對民主構成嚴重威脅，急需正視的民智問題。