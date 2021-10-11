美國的核子潛艇威力強大，可以萬里獨行，使遠至澳洲的執政者亦垂涎欲滴。近日澳國政府不惜背信棄義，撕毀與法國簽訂的柴電潛艇購買協議，轉而光顧美利堅核潛艇。在美國整個潛艇編隊之中，又以「海狼」級核潛艇的戰鬥力最強，最讓人談虎色變。

不過，正當澳洲朝野為成功搶購到美國潛艇而歡騰之際，美利堅的「海狼」級潛艇卻出現了神秘意外，而且地點是在中國南海。這款世界頂級的核潛艇在執勤時，撞上了「不明物體」，要緊急浮上水面，事件導致11名船員受傷。

美國的海底武林至尊，為甚麼這麼容易給其他物體撞上，而且一傷便是一大片人？這真是意外，還是碰上了更厲害的對手，給你小懲大誡，讓你知道南海域中，究竟是誰家天下？

近年美國海軍不時出現神秘意外，而且差不多全是發生在中國附近的水域，這是偶然，還是別有原因？單計2017年，美軍第七艦隊就出現了5次撞船意外，不止一次是給貨船撞到，幾次事件加起來，讓美軍賠上了17條性命。

以今天的科技，那怕你只是駕駛一輛小汽車，一旦有其他物件靠近，車上的感應器也會吵得震天價響，提醒你早作預防。堂堂第七艦隊的戰艦，何以會一而再地給貨船撞到，這不是太耐人尋味嗎？如今碰撞事件更由海面發展到海底，還涉及到美軍最尖端的潛艇，問題就難免惹人疑竇。

武俠小說中，天山童姥的武功有多高，旁人心中沒底，她的生死符襲來，事前更是全無朕兆。同樣道理，解放軍的實力究竟有多強，也是教別人琢磨不透，說不定美軍艦艇是不斷給現代生死符擊中，他們卻懵然不知，以為這些事純屬意外。