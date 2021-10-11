林鄭新一份《施政報告》喺土地房屋供應上備受矚目，之不過，升斗市民睇怕唔會感到佢臨別秋波會有所作為，皆因「願景」只係「畫在天空上的雲」，睇吓啲變幻無窮嘅白雲，想像呢個政府落雨收柴至叻亂開期票；烏吓烏吓嘅運房局局長陳帆仲幫拖：若土地供應變得充裕，相信市民「住大啲」同時「可能住平啲」絕對有可能！阿哥，日光日白喎，發夢定撞鬼呀？

喺香港做廢官，只要面皮夠厚又識廢噏當秘笈，咁就可以無敵！講真，你班高官唔及得深水埗明哥，喺風狂雨驟下仍為街坊免費派飯！膠官心中無民而吹水治港，你話民怨有乜辦法唔深吖？香港處處有啼痕，而廢官就恍如活在另一星球！

老朽想起漢武帝呢位蓋世雄主，佢假假哋都打到匈奴一仆一碌；之不過佢晚年竟好似鬼迷心竅，話夢裏見到三足青鳥，降落喺儲胥宮裏，仲捎來王母娘娘訊息，請佢老人家升天成仙！於是漢武帝叫方士煉長生不老仙丹，可惜丹未煉成佢已歸西！唐末詩人崔塗有詩諷之：「分明三鳥下儲胥，一覺鈞天夢不如；爭那白頭方士到，茂陵紅葉已蕭疏。」老朽欣賞佢道出漢武帝嘅糊塗與方士嘅無奈，詩人冇一字褒貶，而褒貶自見！

林鄭「造屋」，係人都知「煲冇米粥」，未來5年公屋新供應並不明顯，啲組裝合成過渡屋又「屋漏偏逢連夜雨」，雨水倒灌頻滲漏屢遭投訴。新一份《施政報告》提出研究重建兩個約60年樓齡嘅舊屋邨，分別為馬頭圍邨和西環邨，西環邨首批受影響住戶最快都要2029年先有望搬遷去附近嘅公營房屋項目，依家佢哋卻要忍受糞渠日久失修、天花滲水之煎熬！遠水不能救近火，冇立竿見影嘅執行力，吹咩都如用口放屁！