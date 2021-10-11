昨天筆者在本欄公開促請本屆政府下決心花大氣力完成中央官員交託的兩件重中之重的大事，批評《施政報告》遠水救不了近火及惹來民怨。今天要進一步批評報告發表的時間安排，剝奪新一屆立法會審議的應有權利。

為甚麼說林鄭的鴻圖遠景未能實事求是呢？為甚麼說《施政報告》不急民之所急呢？首先，抗疫已進行逾20個月，中央政府衞生部門早已明確通關要求，也有澳門先行先試的榜樣，更有相鄰深圳的典範，唯獨香港仍抱着大香港主義及與病毒共存模式的思維，既不強制全民防疫注射，又藉口私隱而搞不倫不類的「安心出行」，更容許豁免檢疫人士入境，迄今仍沒公開交代香港不符合全國免檢通關的具體細則，導致所有促進與內地融合和合作只是紙上談兵。可是，《施政報告》既不開誠布公，又沒動員全民鐵心防疫，兩地通關不知拖到何時？

其次，《施政報告》只趕在本月底立法會會期結束前通過，有違嚴謹、深入、細緻的論證原則及有欠諮詢基礎。在立法會會期尚餘3周時間、還要處理大量有關立法事宜的情況下，囫圇吞棗地通過，所為何事？其三，不尊重12月19日產生的新一屆立法會議員，其實他們才是貫徹《施政報告》的持份者，實有欠公允。《施政報告》為何不可以安排在明年1月新一屆立法會議員上任後才發表呢？何況本屆政府最後一份財政預算案，也要新一屆立法會議員審議和通過，而《施政報告》和財政預算案是孖生兄弟，為何不讓新一屆議員有連貫性地監督政府施政，而要「半夜食黃瓜」地中途才加入監督政府施政呢？公道和合適嗎？

緩急不分，避重就輕，漠視民情，不急民之所急，儘管說得漂亮，卻違自然公義原則。