熱帶風暴「獅子山」和東北季候風的「雙旋夾擊」，為本港帶來狂風暴雨並導致多區水浸，天文台雖然早發預警，但因運作機制和基準僵化，未能確切維護市民生命和財產安全，上周五更曾在一個半小時內3轉暴雨警告，市民和學生被迫在暴風雨中涉險上班上學。天文台與市民的觀感訴求明顯脫節，儼如活在「平行時空」，令天災疊加人禍。

早在「獅子山」仍在形成時，天文台確曾警告在結合季候風的共同效應下，將帶來狂風大雨的惡劣天氣，亦先後於上周四晚上11時20分和翌晨4時40分，分別發出「黃雨」和3號風球，之後則是暴雨不斷並在多區錄得逾100毫米的雨量，但直至近中午的11時20分才改發「紅雨」，再於短短25分鐘後升級至「黑雨」，維持一個小時後，再於12時45分轉回「紅雨」，情況猶如過山車般快上快落，令人無所適從。

暴雨期間，市民在多區困陷水浸澤國和面對棚架、山坡崩塌的危險，更有工人因棚架倒塌致死和受傷，亦有大批學童、家長和上班一族被迫涉險返工返學，情況狼狽混亂。對於天文台的安排，引發市民「洗版」式「爆嬲」，狠批暴雨警告慢三拍，更只屬行政「匯報」，無助市民避險。

制訂「暴雨警告信號」的原因和目標，是要讓市民預知暴雨來襲的時間和程度，及早防範，避免造成生命及財物損失。至於「黃雨」、「紅雨」及「黑雨」，都是一些指標，分別代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有」每小時雨量超過30毫米、50毫米及70毫米的大雨。翻查天文台紀錄，當天的暴雨警告安排符合規定，但必須指出：

第一，數據和指標都是「死」的，市民實際面對風吹雨打、水浸、山泥傾瀉風險才是真實而有意義，而由於雨量站分布各區，局部地區性的暴雨災害易被忽略，過往亦曾多次出現相關投訴，但天文台一直未曾認真處理，其實不單止暴雨警告，強風警告也是如此。有指是害怕「狼來了」式指摘，故對局部「災害」不聞不問，而用數據程序作推搪。若真如此，則是全無擔當的官僚醜陋。

第二，根據當天數據，出現雨量已達標時才提警告，例如早上11時有半數地區的雨量達「紅雨」級別，才於11時20分發出「紅雨」警告，亦即是水浸眼眉才提醒別人防水，有意義嗎？是政策原意？可否加密監控，搶於兩小時前發警告？

第三，天文台既早知會有暴雨，就應向上呈報，及早進行跨部門應變部署，天災面前不能扮好人、不能存僥倖，這是作為管治團隊的責任本分，不能將指標當作護身符！

6月天文台發放今年首個「黑雨」時，也因受到類似批評，當時曾承諾作出檢討改善，但只是3個多月時間，問題又再出現，而更強的風暴「圓規」即將來襲，市民是否又要再受一次折騰？