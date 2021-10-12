世界視線：十年大叫減核彈　美國花招嚇驚人

最近美國公布核彈的最新庫存量，也是時隔4年的最新統計。原來截至去年9月30日，美國擁有3,750枚核彈頭，其中約1,750枚已被部署。這一數字，令不少口叫世界和平的國家及政客驚呆了，核大國叫喊縮減核彈10年的結果，竟是仍然擁有足以把地球毀滅許多次的存量。都說美國倡導的限核、縮核只是要求別人，這就是鐵證。

國際《原子科學家公報》早前公布了美國的核彈統計，據指美國的核彈頭裝置遍布世界多地，在美國有11個州部署，在5個歐洲國家亦有部署，能夠施放核彈的地點多達24個，當中不少是裝備在可移動的火器上。據報道，1,750枚核彈頭中，有400枚裝備在陸基洲際彈道導彈上，900枚為潛射導彈，300枚部署在美軍的轟炸機基地，150枚戰術核彈部署在歐洲基地。

中國研發核彈成功已有數十年，但擁有的核彈頭只是幾百枚。俄羅斯呢？今年4月曾被披露有1,456枚核彈頭，但沒有公布儲備資料。

對於別國的核武，美國一直不放心，從前蘇聯時代便緊咬對方，美俄在2010年簽訂縮減核武的《新削減戰略武器條約》，雙方承諾有義務縮減自己的核武庫，這份有效期為10年的條約訂明，美俄在期內各自將實戰部署的核彈頭削減至1,550枚或以下，實戰部署核彈頭的運載工具則縮減到700件以下，相關核彈頭包括被安裝在洲際彈道導彈、潛射導彈和重型轟炸機上的核彈。憑着這份協議，美國不斷橫蠻地狙擊新興核武國家。只是10年過去，美國的核彈頭數目卻仍是如此驚人。

不過，核彈不是小炮仗，安全維護及操作是一筆可怖的開支。事實上，美國國家自然資源保護理事會的人員，早在2001年已討論過到底美國需要多少核彈？當時的評估是，美國需要1,330枚核彈，才能摧毀俄羅斯一千多萬人口，令這個潛在敵人永遠臣服，據指這也是美俄把限核目標定在1,550枚的背景。如今，美國把中國撥入與俄羅斯一樣的敵人堆中，核彈部署定也不會遺漏，中國能夠不防嗎？