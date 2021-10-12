正論：緝私梟鍥而不捨　護治安執法勇者

特區風雨飄搖，紀律部隊堅定不移，緊守崗位維持治安，讓香港挺過世紀暴潮，仍然未能放鬆，因為亂世多賊匪，特別是封關多時，私梟猖獗，危害社會，警方加強打擊，女水警不幸殉職，各界悲憤，粵港警方誓擒兇徒，昨日宣布破案拉人。

上月25日香港水警女高級督察林婉儀在沙洲對開海域打擊走私及非法入境，其水警截擊艇被走私快艇撞翻，林墮海失蹤兩日後證實殉職，香港警方誓打擊私梟，揪出兇徒，與廣東省公安廳合作調查，在內地拘捕兩名涉撞翻水警艇的主謀，起回涉事快艇，兩疑犯俱為內地人，事發當日負責駕船，相信還有幕後主腦在逃。

人海茫茫，再加上涉及多個跨境犯罪集團，本報早前搶先報道，單是每日穿梭港珠澳大橋下的走私快艇數以百計，要尋找當日肇事真兇，恍如大海撈針，更有不少謠言傳聞，說兇徒已經逃往東歐國家，不排除有人故布疑陣，擾亂視線。事件調查難度極大，全賴兩地執法部門緊密合作，鍥而不捨，抽絲剝繭，才可以在短時間內找出涉案私梟。

香港警方無懼惡勢力，展示打擊走私及犯罪集團的決心，聯同海關及多個部門，高調執法，巡查多區罪惡黑點及多個海上走私熱點，包括碼頭卸貨區、貨倉及食品批發市場等，並設置路障截查貨車查單對貨，亦掃蕩多間娛樂場所，堵塞黑幫及走私集團的收入來源，重創不法之徒氣燄。過去兩周的「犁庭掃穴」及「揮軍」行動中一共拘捕365人，其中35名黑幫男子與海上走私活動有關，行動中亦扣查53艘大馬力走私快艇，及在屯門龍鼓灘搗破無牌凍倉，檢獲逾1,700噸走私凍肉，總值逾5億元。

警務處處長蕭澤頤於9月底與廣東省公安廳廳長會面，商討建立策略及行動協作機制，加強打擊走私違法活動。廣東省公安廳非常重視案件，分配大量資源，調查多艘可疑船隻及比對海量證據，拘捕該兩名涉案內地男子，亦同時拘捕十多人涉及走私活動。粵港兩地執法部門雖然破了林婉儀殉職案，但均不會就此放鬆，香港警方將保持與內地執法部門合作，及在港跨部門繼續分析調查，務必將所有涉案走私集團成員繩之以法。

犯罪集團除了走私貨物，亦會偷運人蛇，來港打黑工及作不法勾當，亦包括假難民及潛逃罪犯，去年轟動的香港12人蛇案，便是廣東海警人員截獲。港警打擊偷渡亦不遺餘力，青山分區人員昨日凌晨在屯門龍鼓灘路一帶行動，追截可疑的士，發現3名越南女非法入境者，行李上藏有大量避孕套及潤滑劑，車內亦有一名持行街紙留港的越南男子，懷疑有假難民接載女人蛇偷渡來港賣淫。相信事件並非單一個案，有利可圖便會吸引鋌而走險，犯罪集團「一雞死一雞鳴」，道高一尺，魔高一丈，有賴執法人員為香港市民把關。

執法者勇，勇者執法，拋頭顱，灑熱血，不怕歹徒兇狠，最怕被市民誤解，假新聞當道，大肆抹黑警務人員，竟然連警員殉職也幸災樂禍，幸好大部分港人眼睛都是雪亮，對林婉儀的盡忠職守致上敬意。東方傳媒機構與民同行，捐出100萬元支援她家人。今次破案可慰林婉儀在天之靈，香港市民會繼續支持警隊執法，維護特區治安。