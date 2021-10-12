產評：金融亂象零容忍　開放市場促改革

中美爭霸，美國欲藉金融優勢推動兩強資本市場「脫鈎」，包括出招踢走美國上市的「黑名單」中國企業，又在上市審計上對中概股諸多留難。所謂「求人不如求己」，中國着手加快深化本土資本市場改革，對金融亂象零容忍，做好頂層設計，完善法規，從根本上改善資本市場生態，服務好實體經濟，以彌補製造業備受打壓下作為吸引外資的資金缺口，應對美國圍堵的挑戰。畢竟作為世界第二大經濟體，不可能沒有一個能支持本土經濟、容納全球資金參與的健全資本市場。化壓力為動力，藉資本市場高度開放以促進改革，自能找到出路！

過去中國的資本市場改革相對滯後，股市違規行為成本低，小股民往往被「割韭菜」，2015年的A股瘋狂炒作以大冧市收場，要由「國家隊」入場收拾殘局，令A股陷入一段長時間的沉寂狀態，足證中國資本市場的發展水平未能跟上本土與世界經濟的發展步伐。繼續「閉門造車」，塘水滾塘魚，只會讓「一放即亂，一收即死」的詛咒不斷循環上演。

世事如棋局局新！近年出現的新技術、新業態、新模式和新變化，給全球金融監管帶來衝擊，即使是全球第一大經濟體的美國，亦不能迴避這些問題。美元霸權風行數十載，人民幣國際化尚在進程當中，中美在金融領域上存在差距是不爭的事實。為應對金融脫鈎的威脅，中國將金融改革提升至國家戰略層面。適逢一場疫情，讓美國賭上美元信用，放任印鈔，加快全球「去美元化」趨勢，正是中國精準出擊，縮窄兩國金融實力差距的重大契機。

近日一家內地資訊科技品牌巨企擬申請上海科創板上市，可是最終要撤回申請，公司的理由是考慮到業務規模和複雜度，以及資本市場相關情況等，惟其實這些理由應該在提出申請前已作考慮。之所以吃「閉門羹」，有指與公司的業務性質未見「先進」，研發比重未符合科創板企業要求，且高管薪酬過高引來質疑，故被勸退。

這個案例，一則反映如今中國資本市場改革進入深水區，滬、深，以至今年提出成立的北京證券交易所，各有不同的服務對象和上市門檻，並嚴格執行，不能再如過去般放任，即使是具國際知名品牌的大型企業亦不會有例外。二則反映中企要善用本土資本市場融資，就得做好本分，在公司發展、滿足監管要求和投資者保障多方面努力，不能老是抱着圈錢「割禾青」的心態。

打鐵還須自身硬！隨着中國經濟發展至一定的規模，人民財富配置需求日高，加上在反全球化和新經濟產業快速冒起之下，中國需要一個健全、能廣納資金百川的資本市場以支持經濟可持續發展。長線投資者應樂見刻下中國這股強監管之風，畢竟股市有好的企業上市，投資者能藉股票投資獲得長期資本增值回報，市場化運行有序，資本市場發展始能歷經周期而不衰，行穩致遠。中美爭霸以來，美國華爾街仍不斷增加在華投資，正是真金白銀對中國金融改革投下信心一票。