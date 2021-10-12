功夫茶：告黑暴三催四請　司底驊律政樽頸

歲月匆匆，時光飛逝。話咁快，反修例風波就過去咗兩年。社會從傷痛中走出，港府撥亂反正，唯一不變嘅，就係大部分黑暴照舊逍遙法外。各部門與時並進，唯獨律政司繼續歎慢板，不能不感嘆群眾眼睛係雪亮，一早封鄭若驊做「避政司司長」，當之無愧呢。之但係連建制派議員都睇唔過眼，立法會上三催四請，司底驊仲要死撐唔認錯，隔住口罩都感覺到面皮成尺厚，唔知係咪民望食泥太多，索性鋪層泥喺塊面度，不如考慮早啲退休，改去代言粉底廣告啦。

俗語話「錯就要認，打就企定」，議員葛珮帆反映外界質疑檢控速度緩慢，關注點先可以加快進度，議員何君堯更直斥律政司處理黑暴案「唔合格」，點出樽頸位就喺律政司，真係道出市民心聲。點知呢個司底驊仲死雞撐飯蓋，一時賴辯方延長時間，一時又賴檢控到開庭嘅時間受唔同因素影響；喂！大姐，家吓數據顯示係警方拘捕10,265人，只有2,684人被檢控，仲有四分之三人未被檢控，唔通要等審完一單，先可以告另一單？

最好笑係，司底驊強調檢控係視乎證據同法律，時間會受調查進度、證據數量、案件複雜性等因素影響。鬼唔知阿媽係女人咩。哦，咁唔通警察拉人就唔使視乎證據同法律嘅，講到檢控工作要從零做起咁噃，言下之意，係想歸咎警察亂咁拉人，定做嘢求其呢？然後佢又列舉一大堆例子，話律政司落案檢控咗幾多人咁，由頭聽到尾，都係答非所問，簡單啲講就係「官腔」，深入啲講就係「好多難處，係咁㗎啦」。

無對比就無傷害，同場針對法院審訊嘅問題，司法機構政務長梁悅賢直接答，已加聘暫委同常任法官加快審訊，會盡用現時所有法庭同設施，擴建法院設施等。嗱，呢啲咪識做囉，議員提出質疑，官員就思考解決方法，唔使逐項數有咩困難、有咩掣肘嘅；講真，邊個部門無難處，家吓想你做好啲，你諗唔到咪聽吓人意見，使乜一畀人鬧就死撐，有困難唔係大晒嘅。

查實律政司做嘢慢又多甩漏，都唔係第一日嘅事啦。呢，前排先炮製一單冤案，累一名大好青年無啦啦坐5年監，然後掟動物落街、屠殺小生命嘅人又可以放生，仲有成堆數都數唔晒嘅檢控甩轆醜聞，畀全港市民媽叉，好正常噃。正所謂「強將手下無弱兵」，咁面皮厚嘅人手下，自然多逃兵啦，近幾年律政司成班高層、資深大狀「跳船」，怪邊個呢？其實一眾議員無當場拆穿司底驊台戲，都真係畀足面啦，畢竟有眼皆見，律政司問題癥結就係佢本人，好心佢就咪再出嚟丟架獻世，早啲返歸啦。