特區政府在今年的《施政報告》提出「北部都會區」，宣稱「雙城三圈」，只強調與深圳緊密合作，卻沒有深港一體化的意念，或仍在抗拒。或許因此，「雙城三圈」的重心看似在香港，尤以三圈中部的港深緊密互動圈為主，其餘兩圈似乎還是在深圳。可是，深圳已有十三五、十四五等規劃闡明發展重心，也剛有與廣東省配合的《深圳市綜合交通十四五規劃》等詳細的發展規劃。香港在這個時候提出「雙城三圈」等，仍止於概念層次，是深圳停步來與香港緊密合作？抑或是深港還是各自發展，口頭上協作，實際還是各自分開？對深圳來說，香港因素已不重要，配合與否妨礙不了深圳的發展。即使剛公布的前海方案，也是深圳為主，香港只是服務業被轉移的對象而已。可是，香港北部都會區概念的基礎是北向深圳、珠三角的商機，也依賴深圳、廣州的科技產業，香港接不上深圳，便會對北部都會區的發展機遇大打折扣。

例子一是河套區的科技發展園，一平方公里的地方至今還未動工，深圳原與之配合的3平方公里園區卻一年便完工開業了。今次《施政報告》將之擴大為新田科技城，面積比河套對面的深圳3平方公里園區還小。但這樣的改變，原來河套的規劃要重整，新田科技城的規劃要新做。特區政府在林鄭這一屆相信未必可開工，建成之期會多久呢？三年五載或十年？科技是北部都會區的產業核心，拖延發展，都會便失去支撐。

例子二是鐵路的北環綫，2002年便提出。現時是2023年動工，2034年竣工。按政府的慣例，必然延誤，2034年便不可能通車。北環綫是提出的鐵路的主線基礎，北環綫在2034年後才完成，其餘支線完工日期更遠。《施政報告》指支線中兩條要過境在深圳設「一地兩檢」口岸，深圳在十四五規劃（2025年止）便要完成皇崗口岸和羅湖口岸的綜合基建擴建、重建。香港的過境口岸要在2034年後才開工，便跨過了深圳的兩個五年規劃以上，那時的形勢便大不同了。至於由洪水橋往前海的跨境跨海鐵路，也不知何年何月才可動工。前海在今年便開工建設穗莞深城際鐵路，由深圳機場至前海、皇崗口岸段。穗莞深城際由廣州經東莞至深圳機場段已於2019年開通，前海在幾年後便直通深圳機場、廣州、東莞與深圳市中心，交通先行，那時香港的跨海鐵路還在設計吧！