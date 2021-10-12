最近幾年，中央調整對港工作方針，最頻密出現的關鍵詞語是：中央全面管治權、《港區國安法》、愛國者治港。三者中，中央全面管治權推出最早，見之於上次政改、反對派發動「佔中」時的國務院白皮書；《港區國安法》是在反修例暴亂中頒布；愛國者治港則見之於國家領導人近期的講話。

就大政方針而言，中央全面管治權是「綱」，「綱舉目張」；《港區國安法》和愛國者治港是「目」，是落實中央全面管治權的具體做法，是保障國家安全、香港穩定，保證「一國兩制」不走樣、不變形，將香港融入國家發展大局，納入國家治理體系，成為中國特色社會主義的有機部分，為中華民族的復興作出貢獻，這就是香港的未來和大勢。

美、英和香港反中亂港之人企圖阻擋這個大勢，一定是徒勞的，是螳臂當車，蚍蜉撼樹。在這場有國際背景的大博弈中，雙方如何「看勢」、「論勢」完全不同。美、英和香港反對派以他們的「普世價值」、「歷史經驗」、「冷戰獲勝」，鼓吹「當代潮流」是爭取美式民主、自由和普選。他們以此為奮鬥目標，以此為「反中根據」，以此向一國挑戰，向中央奪權。他們利用「一國兩制、港人治港、高度自治」，利用香港《基本法》規定的「普選」和賦予的種種權力，在憲制上顛覆「一國兩制」、製造分裂、危害國家安全、破壞國家統一。所有這一切，他們都是打着爭民主、爭普選、爭自由的旗號，欺騙民眾，把他們的行為吹成是順應潮流大勢，宣稱必勝。他們瘋狂起來就會「違法達義」，不惜一切發動暴亂，在美、英推波助瀾、全力支持下，真的以為自己是乘潮流、馭大勢，無往而不勝也。

其實，他們蠢得交關，不知道在中國大地上、在香港土地上，國家的統一、中華民族的復興、中國特色社會主義引領中國走向現代化和繁榮富強才是大勢、才是潮流，「沛然莫之能禦」，誰反誰完蛋也。