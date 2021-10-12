隨着網絡資訊氾濫，「假新聞」問題日益嚴重。尤其在香港，反修例黑暴期間假新聞層出不窮，無奇不有，對社會造成的禍害，怎麼形容都不過分。

警隊一哥蕭澤頤日前在談到這個問題時，指假新聞並非不經意犯錯或無惡意的分享，而是處心積慮營造，以欺騙手段誤導民眾。最近整體治安平穩，但要留意暴力事件轉趨地下化，別有用心的人仍蠢蠢欲動，以軟對抗的方式，透過雜誌、短片及文化藝術等「播毒」，煽動他人作出暴力行為。

這絕非無的放矢。黑暴雖已平息，《蘋果日報》也已收檔，但假新聞問題並未解決，各種媒體特別是網絡仍然充斥虛假訊息和煽動言論，某些社交平台更已淪為造謠機器。如果香港是理性社會，假新聞和謠言自然不攻而破，偏偏香港社會低智反智，任何假新聞和謠言都有市場。所以，要杜絕假新聞，唯一辦法就是立法。

在這方面，外國早就有許多先例可援。美國、德國、法國等西方國家都有相關法例規管網絡及傳媒訊息，新加坡《防止網絡假訊息和網絡操縱法案》尤其嚴厲，惡意散播假新聞者最高可被判監10年及罰款10萬新加坡元。除此之外，新加坡國會日前還通過了《防止外來干預法案》，內政部長有權要求個人或機構助查和對付敵意資訊宣傳，當局也可將個人或組織列為「具政治影響力者」，要求他們披露與外國實體的關係等。

顯而易見，無論是打擊假新聞還是防止外部勢力干預內政，新加坡都走在香港前面，這也正是兩地一治一亂的主要原因。治民無常，唯法為治。虛擬性和開放性是網絡世界的主要特徵，但虛擬不代表虛幻虛假，開放不代表無法無天。網絡不是法外之地，任何自由都不能凌駕法律。