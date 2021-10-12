反修例黑暴攪得香港周天寒徹，正常香港人沒齒難忘。儘管大部分禍首已身繫獄中，但破壞社會不遺餘力的暴徒同樣罪無可恕。很可惜，警方拘捕逾萬人，至今僅有2,000餘人被檢控，律政司放慢手腳，何年何月才能將違法者繩之以法，真是天曉得。

然而好一個鄭若驊，面對立法會議員質疑其檢控慢，繼續駁嘴駁舌死撐。有議員指案件處理慢，「其中一個樽頸喺律政司入面」。的確，黑暴距今已兩年，《港區國安法》落實亦已逾一年，但萬多名被捕者中只有約兩成被檢控，「樽頸」不是律政司是誰？連檢控第一關也未完成，遑論進入司法審訊程序，身為律政司司長的鄭若驊是否失職塞責，市民有目共睹，豈是她一句「絕對不同意現bottle neck喺律政司度」便可將責任推卸得一乾二淨？

包括律政司在內，整個司法系統皆黃到入心，這已是路人皆見的事實，反中亂港集團這些年來之所以有恃無恐，就是自恃有司法保護傘包庇。特別是鄭若驊，甫上任便放生漢奸黎的政治黑金案，其涉及的佔中案又不了了之，擺明就是反中亂港集團「最強後盾」。要不是國安法生效，中央落實全面管治權，敢肯定「反中亂港有運行」的情況至今不會改變。饒是如此，有人天生黃心難自棄，表面擺出不敢造次的姿態，但暗裏則在作反，只要檢控刻意歎慢板，便能輕易達到拖中央後腿、阻礙香港撥亂反正的作用。

由此可見，空有國家級法律仍未足夠，必須有忠誠可靠的人去執行。律政司之首其身不正，整個司法系統不可能重回正軌。現屆政府任期已屆尾聲，誰人再坐一會、誰人無得留低成為焦點。鄭若驊此等廢官不除，香港難有安寧，眾望所歸無得留低，司底驊肯定是不二之選！