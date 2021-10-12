Charlie是我的愛犬，牠是秋田，也是筆者家庭成員之一。今年13歲的牠，在狗狗世界裏面，已經是耄耋老者，所以總會有一些病痛。

Charlie今次的病患已經持續3個月了，一直未有好轉。初時牠被獸醫診斷為皮膚敏感，後來被斷定為皮膚癌。自此，牠皮膚上逐漸長滿了一顆又一顆的粒點，其實就是淋巴核腫瘤，看見牠身體一天一天的消瘦，一天一天的衰弱，失去以往的活力，都讓人感到心痛。

最近幾個星期，皮膚上的小粒點繼續長大，終於爆發出來，全身都布滿了毒瘡，每一顆約一元硬幣般大小。Charlie的傷口一直不埋口，我們帶牠去接受治療，為牠先後開出敏感藥，然後抗生素。眼見沒有成效，我們也為牠敷上西瓜霜和雲南白藥，但都沒有作用。

近幾天，見到牠的身體特別衰弱，沒有胃口，行不得，走不動，最後更站不起來了。筆者愛狗心切，為牠煲了營養粥，牠尚喜歡，勉強吃上一點。

及至10月10日晚，見到牠全身抽搐，明顯是牠感到巨大的痛苦。妻子拿來止痛丸，大家都知道將會作出一個艱難的決定──也許是時候讓牠走吧！大家都不忍牠再受折磨，原來要做安樂死的決定一點也不安樂，此刻心情是悲痛萬分！當作出這個悲痛的決定後，由妻子發訊息給家中各人：「Charlie將要走了！快回來看牠最後一面！」

晚上11時30分，家庭成員全部返抵家裏，眾人都輪番安慰Charlie，陪伴牠走最後的一段路。筆者深信牠是懂的，從牠回應的目光，雖然帶有痛苦的表情，牠仍強裝上神采，彷彿在告訴我們各人：「放心吧！我走你們不要愁！」

大仔不斷叫喚牠！女兒輕柔地撫摸着牠。小兒靜靜地在旁深情陪伴，妻子則忍不住哭了。全家的目光都放在Charlie身上，照顧牠多年的姐姐也十分傷感，亦不忘遞上煮好的最後晚餐給牠享用，牠很有靈性，也堅持把食物吃光！

凌晨約3時見了獸醫，先來給牠鎮靜劑，再來麻醉氣體，Charlie很快便安然入睡。此刻獸醫為牠打了安樂藥針，就是這樣，牠走得十分安詳！牠終於脫離痛苦了。

Charlie和我們一起生活了13年，給我們無限的喜悅。多謝妳Charlie，我們永遠懷念着妳！