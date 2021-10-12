法國早前召回駐澳洲大使泰博，作為對澳洲無預警下撕毀與法國潛艇訂單的回應。泰博日前直斥澳洲官員當着他面，撒謊長達18個月。這只能說泰博把國際外交看得太過法式浪漫了，外交本來就是一門瞞騙的藝術。

美國著名政治學家、芝加哥大學教授約翰‧米爾斯海默說過：「國家之間說謊是國際政治中的永久形態。」正如泰博指出，澳洲於2016年與法國洽談潛艇合同時拒絕了建造核動力潛艇，選擇柴油動力潛艇，法方認為澳方若改變主意，至少應坦誠溝通。問題是，如果有人孤懸地球一隅太久，與世界接軌經驗不足，撒謊技巧也就無法工多藝熟了。所以，問題並不在於有國家隨波逐流地撒謊，而是有人的手法太拙劣而已。

話說回來，法國人指控澳洲撒謊的說法也頗值得商榷，因為按米爾斯海默的標準，「在國內與國際政治上，隱匿與編造通常被視為合法的行為形式，說謊卻是另一回事」，因此準確來說，有人可能只是隱匿或編造而已，若指摘為撒謊，說法未免太嚴重。畢竟，說謊比隱匿需要更多的膽識，比編造又需要更多憑空捏造的創作力，這不是人人應付得來。

不論隱匿、編造還是說謊，「領導人會有甚麼下場呢？後果可能不會太嚴重」，就以法澳爭拗為例，法方召回駐澳大使、透過傳媒放狠話，在澳方而言，又有甚麼實質損失？當然，澳洲在與美、英組成AUKUS同盟，間接得罪法國一事中，怎樣看也不是得益的一方，但那只不過是在國際外交中需要繳交的學費而已，算不上懲罰。真正的懲罰是，即使跟美國走得再埋，也不會獲傾囊相授「大殺傷力武器」的所有技術，更遑論學會撒國際級大謊的奧秘，這960億美元的學費，給了也是白給。