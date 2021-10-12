本欄曾多次指出，美國中央情報局搜集的訊息既疏且漏，這樣一個組織，可謂是百無一用。近日，就連《紐約時報》也按捺不住，批評中情局的情報混亂，近年更因安排失誤，導致數十名分布各地的線人被捕，進而被處死。該報的評論明言，以目前中情局的蹩腳表現，根本沒能力跟中國及俄羅斯掀起間諜戰。

美國最尖端的「海狼」級核潛艇日前在南海執勤時撞上「不明物體」，導致11名船員受傷，事件忒不尋常，要探查原因，責任恐怕又會落在美國的情報組織身上。但試問老牛破車，又何堪重負呢？筆者於心不忍，故昨日特意撰文，向他們指示一個調查方向，該文只說了一半，餘者今日續。

要是沒人向中情局點破迷津，任由這一群人瞎搞，說不定他們見到海底出現撞擊事件，就去查鯊魚，鯊魚查完就查鯨魚，都查不着，就懷疑這世界會否有兇猛的美人魚，特別喜歡突襲人造「海狼」。讓他們這般胡來，豈不是把海魚、海怪統統弄得不安寧？所以嘛，我才行行好，主動告訴情報機關，他們不妨把眼光投向中國解放軍，別再打擾無辜的海洋族類了。

昨日我提到在2017年美國海軍已經有幾起的神秘撞船事件，都是發生在中國海域附近。其時，白宮揚言要開展「重返亞太戰略」，這個念頭甫起，便遭遇連環「撞擊」，難道只是偶然嗎？

解放軍動用神秘武器給對手小懲大誡，不是偶然之事，去年8月中印邊境衝突時，便用了一次。當時解放軍要奪回給印軍佔領的山頭，據說便使用了微波武器，啟動後，山上的印軍暈眩大作，千多人馬上成了鬥敗的公雞，只得乖乖下山，我軍再一次展現了制敵於無形的絕技！