林鄭月娥「臨收工」先拋出拓土建屋「鴻圖大計」，之不過又係吹水多於實際，基層市民嘅「房事問題」依然未解決，公屋輪候時間平均都要5.8年。《施政報告》最為人詬病嘅，就係中短期未能增加公屋，被批評為「遠水不能救近火」；而樓價一直高企，與市民負擔能力嚴重脫節，未來5年似乎難有改善。

《施政報告》對農地轉換、土地共享試點計劃，亦冇明確目標及更詳細披露，執行力度成疑；對棕地回收亦冇着墨。林鄭出席電視節目就話：短期房屋措施已傾囊而出，這4、5年來，能做的差不多做盡了，短期會從加快建屋流程入手。如何加快建屋流程呢？睇怕又係講咗當做咗！

咁又唔係噃！林鄭又有妙計，指政府交付土地予房委會後，房委會有責任盡快建更多樓，從而達致公屋3年上樓嘅目標。嘩！作為特區之首，果然招數凌厲，大石砸死蟹，再來四両撥千斤！還是本報一針見血：港府玩花臣，公屋起得慢，搵房委會還！

政府為息民怨，今年中已落實推出向輪候公屋逾3年嘅非綜援租戶，提供每月最多近4,000蚊租金津貼。林鄭就話：呢啲錢係政府出，為何不是房委會出呢？建立更實在嘅問責精神，都係提升管治嘅重要一環。玩呢啲花臣，仲衰過玩朝三暮四變朝四暮三！喂！係人都知房委會啲資金同屬公帑，政府罰房委會錢，同罰自己荷包有乜分別？房委會有委員就指出，建屋慢並非內部問題，很大程度係同前期土地改劃、平整及諮詢耗費大量時間有關。

阿哥，東方不是已獻藍圖：港審批項目程序多多，宜學深圳一條龍辦妥！講到實在問責精神，追本溯源，特首和運房局局長可以置身事外嗎？一早執政為民，何至於落雨收唔切柴！