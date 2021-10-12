在中央提出落實愛國者治港理念和推動選舉制度改革的同時，提出清楚而明確的社會改革和改善民生目標，主要是必須達到解決香港的深層次社會矛盾，如告別劏房、縮短公屋輪候時間、縮減貧富差距、掣肘地產霸權，達到老有所養、居有其屋，令港人普遍獲得幸福感、安全感、成就感，使香港不要成驕傲的兔子，錯過大灣區發展的快車，缺位中華民族振興大業。

可是新一份《施政報告》發表後，香港股市和物業市場出現了地價、樓價、租金及地產股齊步上揚的境況，港人住得難、住得貴的桎梏沒有解決，物業買賣隨報告發表出現反價，樓市炒賣暢旺，地產發展商笑不攏嘴。最令人笑不出的是，林鄭出席立法會就《施政報告》舉行的答問會上，議員讚賞之聲此起彼落，卻無人指出這份報告欠缺解決香港深層次矛盾的方略，變相令地產和金融寡頭更上一層樓。

作為地產霸權的地產商從此可以安枕無憂了，因為政府無意觸碰他們的特權，也不會考慮在稅收方面加大徵收作二次分配，甚麼土地或物業空置稅、資產增值稅、累進利得稅等皆拒絕考慮，反之，兩個要拓展的南北都會、5條要興建的鐵路，卻為財團帶來無限商機。另一方面，特區政府竟無視民困，說甚麼香港沒「告別劏房」的概念，更遑論剷除地產霸權這個根治的目標了。可見這份報告是香港既得利益集團最歡迎的一份《施政報告》，最離譜的是發展局局長黃偉綸擬明年提升新造樓宇單位下限面積，根本無視港人買不起樓的問題，更遑論大與細、好與壞？

難道愛國者治港便是實現《施政報告》要維護地產霸權的利益嗎？所有真正愛國者想一想吧！有意躋身第7屆立法會的有志者想一想吧！