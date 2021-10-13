功夫茶：建屋無能靠廢噏　得意想法好陰濕

天文台早前發放訊息混亂，受了「獅子山」嘅教訓，「圓規」逼港，果然精乖咗，一大早就預告「下午4至6點考慮發8號烈風或暴風信號」。呢吓又搞到打工仔個心囉囉攣，究竟係4、5定6點呢？有網民就話喇：整個香港，都在等颱風；就像一個初戀的少女，等待着男友，怕他不來，又怕他亂來！

民間真係多高人！呢個比喻認真得意又夠尖新！之但係一個從政嘅高官，若然又鍾意隨口噏當秘笈，自己無能，竟當他人白癡，咁就分分鐘撞板，最終咪又係落得嘴藐藐、打得少！功夫茶行文至此，大家都應知道係講緊「好吹得」嘅特首林鄭。早前政府提出為輪候公屋超過3年、冇領取綜援嘅一般公屋申請住戶提供現金津貼。能夠幫助基層嘅措施，功夫茶必鼓掌以迎！

面對公屋輪候時間愈來愈長，林鄭都表示一般申請者平均輪候需時5.8年，情況令人憂心，所以政府、房委會、部門首長等都要多作思考，要每日尋找完善工作嘅動力，行多一步、行快一步，例如要有更大動力推動興建公屋；可恨講就無敵做就乏力。

冇錯，執政為民靠實幹，真正關心基層嘅「房事」，林鄭好應該一上台就全力覓地建屋，而唔係一味吹水煲冇米粥，搞到依家增建公屋仍好似「畫在天空上的雲」；林鄭仲提出由房委會代政府向輪候戶支付現金津貼，成為「加快興建公屋嘅推動力」云云。阿姐，呢個係人都知係「左手交右手」嘅把戲，遭外界狂轟佢推卸責任。

呢招「移形換影」想博大霧唔使做，又點逃得過眾人雪亮嘅眼睛吖！自己唔勇於擔當，一味以為可用陰濕招來個金蟬脫殼，敗了！林鄭尋日出席行政會議前突改口，指有關說法只係佢自己一個「得意的想法」，並非一個建議，否則就已寫喺《施政報告》喇！佢仲死雞撐飯蓋，指對佢嘅批評係誇大形容，只會製造社會矛盾喎！

有錯唔認，筲箕兜水，只會更漏洞百出！阿爺用人，強調要才德兼備，更着重有擔當嘅能者居之！今林鄭以「得意的想法」解窘，卻更令人覺得喺公屋長期短缺下，身為行政長官，未能妥善以有效政策去解決問題，一味靠吹水靠卸膊，何來擔當？依家又話要「壓縮程序」又考慮「新組裝合成法」，花臣多多卻勞而無功。阿姐，《東方》不是已獻藍圖：港審批項目程序多多，宜學深圳一條龍辦妥！又有拓土建屋妙方：發展船灣淡水湖，建屋旅遊可兼顧，呢啲全係經世致用好橋！政府多啲虛心納諫，咪一味以「得意想法」洋洋自得而忘形出醜，又使乜搞到依家落雨收柴，一裙都係呀前世！