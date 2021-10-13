正論：無風無雨等風到　事先張揚好過遲

繼熱帶風暴「獅子山」襲港後，更強風暴「圓規」又告來襲，4日內兩度掛8號風球更屬本港史上首見。天文台不敢怠慢，早早便發出3號強風信號，並事先張揚下午時分轉掛8號風球。在全城「期待」風暴來襲、及早防範下總算有驚無險。天文台終於肯吸取教訓誠屬好事，但隨着極端天氣變得尋常，天文台固然必須檢討預測及發放訊息機制，港府更須跨部門機動應對，否則一場風暴一場亂，船到江心補漏遲。

「獅子山」引發的亂象歷歷在目，更有地盤女工因塌棚而慘死，天文台發放訊息混亂遭全城鬧爆。在輿論狂轟下，台長鄭楚明終於認衰，承認訊息傳送有不足之處，會就預測及訊息發布檢討，且就女工之死表示歉意。結果考驗轉眼即至，就在台長認衰翌日，強烈熱帶風暴「圓規」緊隨來襲，天文台在昨晨零時40分「跳級」發出3號強風信號，並預告下午4至6時考慮改發8號風球。最終在5時20分發出8號東北烈風或暴風信號，並表明至少在今早日出前維持，算是給市民做足「期望管理」。

教育局亦在中午時分作出配合，提早宣布全港學校停課。雖然大部分學生早已返校，上課半日返家，招來部分家長抱怨停課決定「半天吊」，但總勝過「獅子山」吹襲下冒着滂沱大雨涉水而行的狼狽狀，普遍市民對今次天文台的表現算是收貨。惟這個3號風球來得實在太早、維持時間實在太長，大部分地區日間均無風無雨，難免又令人質疑天文台提早「掛波」不過是避免再次孭鑊。如何做到準確預測天氣、及早預警、能夠回應市民所需，已成為天文台必須正視的問題。

以「獅子山」引發全港大混亂為例，天文台在暴雨臨頭下才急急改發紅雨和黑雨警告，市民早就淪為「落湯雞」，根本無濟於事。有前天文台高層卻死撐天文台無錯，反斥輿論欠缺科學數據，無資格提出批評。正是這種「權威」便是一切的態度，令天文台嚴重與社會脈搏脫節，屢屢與市民期望出現極大落差。須知數據和指標都是「死」的，市民面對惡劣天氣才是「生」的，在多區大水浸、車輛遭雨水倒灌，連港鐵車廂和商場都大漏水之下，天文台還拿着數據說事，只會予人不知民間疾苦之感。

必須強調，天氣預測的作用是提早為市民發出預警，而不是「實時」報告天氣，天文台官員不要一味「坐井觀天」，試一試踏出辦公室門口，走到街上跟市民一起冒着狂風暴雨趕上班趕上學，便會明白箇中苦況，才不會狂妄自大到將所有批評當成無的放矢，將所謂的數據當成唯一的金科玉律。

當然，香港貴為堂堂國際大都會，卻經不起區區熱帶風暴來襲，每次總引發極大混亂，教育局、勞工處、屋宇署、康文署、食環署、樹木辦等部門統統都有責任。10月打風本已鮮見，何況4日內掛足兩次8號風球？可見極端天氣已悄悄殺埋身，香港縱是福地也無例外，天文台以至整個政府必須與時俱進，跨部門及早作出應對。