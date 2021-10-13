世界視線：中印邊境又生事　藏南衝突有玄機

中印邊境近日又發生衝突事件。印度傳媒稱，中印軍隊上周在藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）發生對峙事件，印軍一度扣押了200名解放軍。中方迅即糾正這一說法，指中方軍人作例行巡邏時遭印方無理阻攔，中方反制，其後軍人完成巡邏任務回了營地。幾天後，中印第13輪軍長級會談舉行，會議繼續僵持，印方擺姿態，中方顯強硬。

有心人關注到，雙方軍人對峙的地方與過去多次發生在後藏的衝突分別很大，這次是在和暖的前藏靠近不丹與緬甸的中印邊境發生，這裏既是印度國境線東北方最大的一個邦，也沒有冬天冰封問題，雙方軍人在嚴冬來臨前從冰封帶撤離一事，應不包括這裏。綜合各方報道，今次事件發生於本月初，印方的報道焦點是約200名解放軍越界巡邏，在印度實控界內企圖移除軍事設施，被印度軍隊攔截及扣留；中方的消息則是，解放軍執行巡邏任務，與印度守軍爆不同意見，其後解放軍戰士完成任務回營。

外媒報道的版本有微妙之異，德國之聲指中方軍人發現藏南地區的邊境線有工事設施，欲作原地還原時遭制止而對峙幾小時。最後，解放軍人員全身而退，印軍的工事設施也「能保不失」。這個版本，基本可還原加補遺猜測衝突事件的八分原委，令人疑惑的只是，為甚麼中方軍人堅持要清理對手在爭議地帶的工事設施呢？

有心人指出漸被淡忘的一點，國家領導人幾個月前才親臨藏南的林芝地區，今次衝突區與林芝很近。這還不止，衝突幾天後，雙方軍長級會談恢復了，有猜測認為這是中方成功逼印度上談判桌的招數，即使談不攏，但高層接洽還是重新開始。

內地軍方事後在西部戰區微信公眾號發文，指摘印方在軍長級會談中玩手段，堅持不合理、不切實際的要求。有人說，整件事顯示中方對印度的態度更強硬了，而且敢於生事了！是耶非耶，目前難以判定，值得密切觀察。自去年6月中印軍人在加勒萬河谷爆發流血衝突後，雙方在邊境前線的不友善已被完全點燃，這次是否舊恨再添新仇都好，「西邊無戰事」的懸念又被升級再升級。