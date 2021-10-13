中央駐港機構頂層官員以及超過八成員工最近「密切聯繫香港社會各界」，走入社區探訪、看望、座談、調研。據統計，接觸來自各階層、各群體3,985名市民，向來自各行各業的3,476名市民宣傳中央政府近期出台的惠港利民政策。

據悉，這樣的「落區」活動將會常態化。也就是說，中央指導監督香港特區的施政會很頻繁密切和公開化。香江府衙是執行者，中央駐港機構才是「港人治港」的掌舵人、領導者，這是中央落實「全面管治權」所必須的。

然而，中央駐港機構的官員目前還有一個極為重要的「社區」沒有走到，這就是香港的司法領域、司法機構和法律團體。中央駐港官員應該走進這個「社區」，探訪看望他們，和他們舉行座談交流，當面傳達中央對香港管治人員、公職人員的要求。

97年香港回歸，香港司法機構原封不動進入特區，一直是針插不進、水潑不進的「獨立王國」。香江府衙固然不敢招惹他們，中央又對他們客客氣氣，生怕「壞」了「司法獨立」，結果把他們慣成了「司法獨大」，老子天下第一。不要說中央駐港機構為了「避嫌」，要對他們「少接觸」為妙，就是他們到北京見全國人大常委會和全國最高司法機構，也要擺出一副「對等」的架勢，稱其為「禮節性拜訪」。今年5月，香港終審法院首席法官「率團訪京」，香港司法機構發的新聞稿就是這樣寫的，可見其倨傲。

那次，最高人民法院院長周強代表中央就香港的司法改革提出了4點要求，一是增強司法人員的國家意識和民族觀念；二是要求他們本着對國家、對香港高度負責的精神，全面準確實施《憲法》、《基本法》和《港區國安法》；三是中央支持香港司法機構通過司法改革保持專業；四是中央希望他們擔當作為，履職盡責。然而他們回港後，對這些要求杳無回應。中央駐港機構是不是應該前往看望和調研一番？