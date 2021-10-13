前年平安夜元朗爆發騷亂，一名聲稱患自閉症及「廣泛性發育障礙」的19歲男學生，承認在現場管有兩個錘仔和一個士巴拿，日前被判入更生中心。這不是重點，重點在於中學教師為其撰寫的求情信，稱讚被告個性樂觀隨和、尊師重道、守規盡責和熱心社會服務。按照這種說法，被告應是一名品學兼優的好學生，為何會走上犯罪之路？裁判官也忍不住質疑，被告中六時的操行僅獲評C級，憑甚麼把他讚得那麼優秀？

這已不是法庭第一次質疑求情信的內容，早前有位裁判官在審理另一宗黑暴案件時有感而發：「與其在犯案後歌頌被告，倒不如在犯案前學懂在人類社會共同生活中守法的重要性。」沒錯，若教師事前曾教導學生，學生沒遵循，那就不值得為被告求情；如教師事前沒教導學生，則是教師失職，更沒資格為被告求情。

按道理說，呈上法庭的文件和證供都經過法律程序，具有法律效力，絕不能造假。但事實恰恰相反，黑暴案件中辯方呈上的求情信，全是善頌善禱之詞，幾乎所有被告都是品格善良、完美無瑕，可見這種求情信是多麼虛偽、多麼兒戲。更匪夷所思的是，有位中文大學醫科學生因涉嫌參與非法集結而遭檢控，辯方向法官呈上一封聲稱是中大醫學院院長陳家亮撰寫的求情信。但中大醫學院澄清，陳家亮院長從來沒有寫過任何求情信。也就是說，求情信懷疑是杜撰的，問你服未？參與暴亂時全是英雄，上到法庭後一個個變成狗熊。

裁判官苦口婆心，建議教育局就教師撰寫求情信發出指引，以免濫用法庭對教師的信任。其實，這已不僅僅是濫用法庭對教師的信任，而是涉嫌發假誓及使用虛假文書，司法機構是否應該追究法律責任？