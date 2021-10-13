林鄭早前「發口痕」，提出為輪候公屋超過3年、沒有領取綜援的一般公屋申請住戶提供現金津貼，這筆開支由房屋委員會支付，因房委會興建公屋太慢，以為變相罰錢便能推動加快興建公屋。結果有關說法一出即引發輿論恥笑，運房局局長兼房委會主席陳帆亦擺出「闊佬懶理」的模樣，回應以平常心看待。這除了因為房委會的錢也是庫房的錢，「罰錢」毫無意義之外，房委會興建公屋快慢根本取決於港府覓地建屋的速度，現時生地變熟地沒有十年八載不能成事，一慢俱慢之下，試問公屋如何能夠加快落成？

結果林鄭昨日改口，縮沙指由房委會支付現金津貼只是其「得意想法」，整場鬧劇暫告一段落。林鄭亂噏當秘笈，市民已是司空見慣，此所以，她在《施政報告》提出的「北部都會區」鴻圖大計，吹得天花亂墜，外界一樣無甚反應，猶如投石入海，只有輕輕咚一聲便沒有下文。皆因港人經過24年「港人治港」的經驗，由董建華時代的「八萬五」，到曾蔭權爵士的「孫九招」，以至梁振英的「寸土必爭」，無一不是空頭支票，爛尾收場。現在林鄭到了任期尾聲忽然有為，市民還怎麼可能認真看待、投下信心一票？

更何況，港府這些年搞基建只有慢工出劣貨，沙中綫延誤超支淪為豆腐渣工程是經典例子，要是房委會為趕工而偷工減料，後果不堪設想。事實上，別說偷工減料這麼極端，就說港府近年提供的過渡屋愈來愈倚賴組合屋技術，快是快矣，成本也能減輕，惟經不起風吹雨打，日前「獅子山」襲港，有過渡屋住戶投訴單位大漏水。看來要解決房屋問題，只能向一國靠攏。本報提出倣效深圳成立專責部門一條龍申請審批建屋，從根本上加快建屋速度，方是治本之策。