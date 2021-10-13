新加坡實施防疫新規定，除12歲以下兒童，未接種新冠疫苗的民眾不准堂食和進入商場、景點。隨着愈來愈多國家、地區實施類似的禁足措施，甚至連港官也曾放聲氣說想在香港推行，這已不再是「與病毒共存」與清零之間的事了，而是人類必須學習「與疫苗共存」。

報道指，新加坡推行新措施旨在保護未接種疫苗人士，並減低醫療體系的負擔，新政推行頭一周為寬限期，讓民眾熟習生活新常態。值得留意的是，未完成接種疫苗人士，仍可使用商場的醫療或託兒服務。那麼，人有三急能否使用商場洗手間呢？萬一有帶病毒者因「辦大事」而變相播毒，又會否成了新措施的「阿基里斯之踵」？

除了新加坡，美國第二大城市洛杉磯下月亦會收緊防疫措施，除非因宗教或醫療原因獲豁免注射，並能提供72小時內陰性檢測證明，否則未接種疫苗者禁止進入食肆、商場、酒吧、戲院等室內場所。由此可見，西方國家宣稱「與病毒共存」，實際上卻言行不一。

正如英媒引述美國專家指，接種疫苗後即使感染新冠病毒，「體內的病毒量比較少，病情也更輕微，傳播病毒給其他人的機會更小」。按此說法，已打針者會將病毒傳播給未接種人士的機會便應該是低的，那麼，禁足措施是為了保護未接種疫苗人士之說，便帶點自相矛盾了。抑或其實正如美國研究發現，麻薩諸塞州7月發生多宗感染個案，400多宗個案中高達74%已打完疫苗，但患者體內病毒量與未接種疫苗者相若，顯示疫苗在變種病毒面前，需要民眾投入更多的信任？

國際特赦組織批評疫苗製造商將利益考量置於拯救生命之前，說的雖是藥廠未有為經濟狀況欠佳的國家提供足夠疫苗，但這批評一語中的，發人深省。