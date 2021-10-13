有些人是不當家，不知世道艱難；有些人卻是當了家，還不曉得人間何世。林鄭月娥貴為特區之首，卻不大會用八達通，與民情脫節甚多，由她去籌劃房屋大計，真能奏效嗎？近日，林鄭月娥埋怨房屋委員會建設的速度太慢，老羞成怒，進而忽發奇想，說長時間輪候而未能上樓的市民，政府會派現金津貼，但這筆錢不應該讓庫房支付，理當由房委會負責，作為對他們建屋效率低的懲罰。

這樣的構思委實荒謬絕倫，房委會的錢，基本上就是政府的錢，等於你八達通內的錢，就是自己的錢。你不直接從錢包中掏出鈔票，而用八達通付款，其實是同一條數。林鄭對八達通系統不甚了了，對房委會的來龍去脈，似乎也是茫然無如，難怪要鬧出這樣的笑話。

俗語說：「食米唔知米貴」，林鄭一味喊着要加建房屋，卻未必了解工錢究竟是多少。很多人只知道香港樓價貴是因為地價高，其實不但如此，幾年前已經有地產商指出，目前地價和建築的成本各佔一半，建築費用高昂，主要是因為香港工人的薪酬高。

近年本地建築工人的薪金拾級而上，他們的收入已經等於甚至高於一個銀行經理。究其原因，是這幾年來香港處處動工，人手矜貴難求，薪酬自然節節向上。如今特首一聲令下，說房屋建築量要倍數增長，房委會行動慢一點，也得捱棒子。然而，請問工人從何而來？假如建築工人的薪金再暴漲，羊毛出在羊身上，樓價豈不是更要一飛沖天？

過去香港建屋慢，其中一個原因就是工人不足，往後的建設若然再揠苗助長，人手必定更趨短缺。問題該如何解決，當家者便得早為之計，空喊口號容易，幹實事便困難多了。