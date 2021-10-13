熱帶風暴「獅子山」日前襲港，天文台被指預報失準。本報「正論」周日以「八號波不掛又掛 天文台失職塞責」指天文台發放訊息混亂，口徑一改再改，致令市民無所適從。所論無非事實，市民亦多質疑天文台所做的決定，是否真如他們所說的，只以科學為依歸？

「正論」提出合情合理嘅詰問和分析，指熱帶風暴警告不應只死板地計算維港風力若干才發出，而是應就其路徑及對香港的破壞力提早作出警示。隨着極端天氣愈來愈普遍，天文台再不檢討和改革，堅持一本通書讀到老，繼續以遷就商業運作為最大原則，隨時會引致更多車毀人亡、樓塌人亡的悲劇。

這完全係善意嘅提醒，更道出天文台不能以「科學」作擋箭牌，發信號亂過春秋戰國，點講都講唔通啦！天文台前助理台長梁榮武喺大氣電波針對本報「正論」作反擊，但「護主」太過心切，以致語帶偏頗，即使係「天文權威」又如何？天文台台長鄭楚明喺記者會不得不承認「訊息傳送上有不足之處，並不理想，會就預測方面及訊息發布檢討，希望給予公眾更清晰的資訊」。這不是當面給梁榮武打臉嗎？

嗱！做得一台之長，點都要善於作為，勇於擔當，錯咗，更不能死要面子，諸多藉口。經過「獅子山」發放訊息混亂嘅教訓，「圓規」再來襲時，天文台一早已預測周二及周三風力會進一步增強，會直接發3號波，屆時或需要改發8號熱帶氣旋警告信號。尋日朝早亦預告會在「下午較後時間考慮發出8號烈風或暴風信號」。姑勿論是否補鑊，網民一語中的：證明呢個天文台唔鬧唔醒！是以本報「正論」係鬧得好！以事論事，為民發聲，否則天文台又點會從善如流吖！何況知錯能改，才會進步！