為甚麼立法會議員審議和監察政府每年一度的《施政報告》這麼重要？因為這是監督政府的第一關和最重要一關，並且與接着政府發表的財政預算案有緊密相連的關係。兩個報告直接影響每個年度公帑用在何方、起甚麼作用，與市民生活息息相關。

因此，正常的《施政報告》在發表後，立法會議員便會諮詢所屬的團體及地區選民，收集意見，出席每個政策局舉行的政策簡介會，聽取有關政策局當年施政的輕重緩急安排，進行雙向的交流，提出市民的改善要求和建議。整個交流和博弈為時最少數周，當所有政策局就《施政報告》完成在立法會相關委員會的政策簡介及諮詢後，便在大會恢復二、三讀辯論，表決致謝議案。在這個監督、質詢、交流、博弈的過程中，關鍵是議員在每個政策局簡介會能否爭取到改善成果。可是，林鄭第5份《施政報告》的發表安排時間，完全排除了第7屆立法會議員參加審議權利，令人遺憾和異常詫異，直接剝奪了第7屆議員的監督權、參議權，也間接削弱了新一屆選舉委員選任議員的意義。

正常程序是先決定施政政策，再決定政府的收支配合《施政報告》。立法會有了審議《施政報告》的基礎，便可連貫地審議財政預算案。在過程中，必然有政策局舉辦的特別財委會諮詢，議員可提出口頭和書面質詢，透過這過程與官員博弈，最後便是大會的二、三讀表決。由於林鄭的《施政報告》在第7屆立會產生前發表及通過，令新立會的議員「半途出家」，大大削弱監督政府施政的功能，並且被迫在《施政報告》「米已成炊」的基礎上討論預算案，實質令第7屆議員一上場便被架空和矮化。對此，竟無人敢於揭露，令人遺憾！