近日，社會最大的冀盼是通關，而行政長官亦多次聲言，會盡最大的努力落實中央要求的措施。不過，不要忘記香港人已經等待多時，類似的論調也難以勾起市民的希望。究竟特區政府是否真的已作出最大努力，相信大眾自有個別的判斷。

較早之前，政務司司長率團前往深圳，與內地官員舉行防疫對接會議，將通關問題置放於首要位置，但我們亦明白內地各級政府均有一定的考慮因素。過往，特區政府將問題視線集中於疫苗注射的數字上，認為只要達到特定的成數後，將能爭取較有利的條件通關。

當然，疫苗注射的數字相當重要，但又是否真的是完全正中通關的命題呢？特區政府經常口口聲聲指出，香港不像內地可以進行封閉式的管理。每當遇上個別的感染個案，內地即能大規模封鎖小區及進行檢測，而香港則只能強制封鎖特定大廈。然而，此種模式真能稱得上是「最大努力」麼？

事實上，有效的圍堵檢測是建基在追蹤上，以今天的科技來說，不會是一件困難的事，而香港亦早有「安心出行」流動應用程式。許多市民不明白，為何政府一直拖拖拉拉，不肯下決心強制使用「安心出行」呢？某些場所現時是必須使用，但另一些場所又為何容許紙本登記？

「安心出行」最大的好處，就是當個別疫情出現後，就能廣泛通知曾「時空重疊」的人士進行檢測。更重要的是，如果程式全面應用後，即能通過大數據的機器學習，有更多條件預測散播的途徑。對於沒法大規模封區的香港來說，是應該落實的防疫措施。

再者，假如今天真的通關，但明天又出現零星的社區個案時，我們又是否需要回到封關的日子？內地的地方政府一直對香港鬆散的防疫措施擔憂，而特區政府只是一副自以為有「最大努力」的模樣，就希望通過談判而獲得通關。香港市民看在眼裏，尤其是對於因封關的緣故而需要分隔兩地的家庭來說，當然不會認為政府已經出盡全力。

又或者，當局欠缺的是合適的公關手段，軟性和硬性的宣傳亦是欠奉。「安心出行」的宣傳片，沒有強調群體使用程式的重要性及急切性，流於簡單直白無感情的呼籲。面對坊間對私隱的質疑時，只是簡單講述資料是存於用者的手機之中。又例如，為何不能逆向宣傳，指出個人資料由餐廳保管，是否更存在安全風險的隱患呢？

近日《施政報告》出台，當局指會加大力度覓地建屋，拋出「北部都會區」的規劃願景。只是有時不免會想，既然通關如此重要，為何防疫措施總是應盡不盡地落實，而當談到香港大型規劃時，我們又是否真盼到理想中的願景？有時候，政府說一次會很興奮，說兩次會很期待，但當3次、4次、5次後仍未看到階段性的進展，就必然感到失望及遺憾。