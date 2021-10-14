中央全面管治權要落實，《港區國安法》要有效實施，「一國兩制」要不走樣、不變形，行穩致遠，香港要融入國家發展大局、納入國家治理體系，香港行政、司法、立法領域的相應改革就是不可避免的。

一年多來，香港立法制度的改革、行政領域的改革已經開始，惟司法領域的改革雖呼聲強烈，但樓梯未聞響，更不見人下來。然而，壓力是有的，尤其是《港區國安法》把有關香港國安案件的處理大權，明文規定可送往內地國家司法機構、明文要求要「指定國安法官」審理案件，這令香港司法領域中人驚慄和無奈，一些心虛幹過「暗傷」國安法、為反中亂港之人充當保護傘者不得不向某些亂港政客學習，能走就走、能溜就溜，法官沈小民最近成了第一人。

沈小民是出了名庇護黑暴分子的「黃法官」，他在兩宗審理暴亂案中先後放生了14名案犯，他用各種莫名其妙的理由為出現在犯罪現場的「黑衣暴徒」脫罪，甚麼「他們是在見證這個難得的歷史時刻」，甚麼「選擇服飾顏色純屬個人喜好」，甚麼「帶備『豬嘴』、口罩、眼罩、手套，是為了保護自己」……總之，沈小民的一大堆說法就是要為這些暴徒洗白，他完全不像一個法官，倒是很像被告的辯護律師。

沈小民如此判案後名聲大噪，然而引起民憤，再次讓人們見識了甚麼是「辦案不公」，甚麼是「法治受損」，甚麼是「向某類人提供司法保護傘」，甚麼是「司法人員以自己的政治立場判決政治背景的案件」……

與此同時，沈小民的判案再次讓人反思香港司法領域存在的嚴重問題，強烈要求司法改革，要求司法隊伍必須整頓，司法人員必須樹立國家意識，自覺維護國家安全和利益，香港司法中人要換思想，要「棄英歸中」，否則就應離位。

據報道，沈小民就要離任，提出退休，全家移民英國也。