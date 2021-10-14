捧殺甚於棒殺。美國海軍日前發布新戰略指南，極力渲染「中國軍事威脅論」，海軍部長德爾托羅更聲稱「中國與美國的海軍軍力已旗鼓相當」。最搞笑的是，美國空軍首席軟件官夏蘭聲稱不願見到中國人工智能及網絡能力已超越美國，而國防部又不願正視問題，因此憤而辭職。很明顯，美國軍方這些言論都是不懷好意的捧殺，既是為了將中國推向風口浪尖，更是為了向國會爭取更多軍費。

毫無疑問，中國軍力確實持續快速地提升，與小米加步槍的年代已不可同日而語。但說到與美國海軍「旗鼓相當」，明眼人都知道這是刻意誇大。單以航母數量來說，美國海軍擁有11艘核動力航母，而中國海軍暫時只有兩艘常規動力航母，這是旗鼓相當嗎？實際上，中國既無對外擴張的企圖，更無稱霸世界的野心，只需擁有足夠抵禦和震懾外來侵略的軍力就可以，根本沒有必要像美國那樣窮兵黷武。老美以小人之心度君子之腹，弄得杯弓蛇影，草木皆兵，不僅無聊，而且可笑。

當然，美國軍方的焦慮也不是全無道理。過去他們在全世界橫行霸道，罕逢對手，尤其是蘇聯解體後，美軍再也沒有將任何國家放在眼裏。然而，近年隨着中國不斷崛起，美軍開始感到壓力了。正如美國智庫哈德遜研究所高級研究員克拉克指出，以前美國多應對較弱的對手，習慣佔據主導地位，但面對實力對等的中國得想出新方法，「不能像對付伊拉克、阿富汗單靠武力蠻幹」。

沒錯，美軍在伊拉克、阿富汗尚且碰得焦頭爛額，何況對手是中國。最近美軍海狼級核動力攻擊潛艇康涅狄格號在南海水下碰撞，導致11名水兵受傷，到底撞到了甚麼，美軍諱莫如深，誰知不是吃了暗虧？