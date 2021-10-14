西環發生恐怖命案，一名的哥遭洋漢割頸暴打身亡，警方事後發出通緝令，指兇徒極度危險，有暴力傾向，不排除身上仍有武器，呼籲市民若發現其行蹤必須報警。消息指，兇徒為在港生活的港英混血兒，曾在網上聲言效法美國槍擊案並於2019年被拘控，後因證據不足獲法庭釋放，其同住家人則指疑兇可能患有精神分裂症。一句到尾，疑兇一日不落網，全城皆人心惶惶。

事發後外界關注的士司機的保安問題，業界敦促運輸署修例規定車廂內的司機位置加設膠板。其實許多事情不用政府修例才做，車主大可自行加裝合規格膠板提升保安程度，讓車主、司機和乘客安心。當然，保安問題需正視，但不是筆者今次想談論的話題，想說的是，雖云今次是個別事件，但對於外籍人士不守法乘車現象，筆者很想說幾句。

話說筆者過去每晚深夜收工，都會乘搭紅色小巴由大埔出銅鑼灣，上車不時已見數名「鬼仔鬼妹」坐在其中，期間他們大聲談笑喧嘩，有時候更會離開座位打打鬧鬧，甚至有婦女手抱嬰兒在座，他們仍然不肯將音量收細，令人不勝其煩。筆者又好，其他乘客也罷，都試過開口叫他們安靜一點，有時候他們略為收斂，但不消一會即故態復萌，更多的時候是睬你都傻。最不堪的是，小巴到達銅鑼灣他們下車，居然分文不付一支箭飆落車逃之夭夭，司機只能大嘆倒楣。至於洋人在港鐵衝閘更非鮮見，未有黑暴前已有這些情況發生，反映部分洋人根本不知守法為何物。

說來實在可笑，香港有很多人，尤其是年輕人，總以為洋人就是仁義道德的代表，崇洋媚外深入骨髓，動輒踩低內地同胞。誠然，內地人有許多不文明之處，但洋人同樣並不特別高貴，外國月亮也不特別圓。