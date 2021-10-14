今天是農曆九月九日重陽節，又稱「重九」，在《易經》中「九」是陽數，所以就叫做「重陽」。

相傳東漢時，豫州汝南（即今河南洛陽市）有個叫桓景的人，跟隨方士遊學求道多年。有一年方士告訴桓景，九月九日他家中將出現瘟疫的災厄，並教他如何避災。到了當天清早，桓景把已準備好的茱萸草分給家中每個人繫上，然後登高並飲菊花酒，至日落回家，返家後發現家裏的禽畜全都死去。之後，重陽佩茱萸登高避災的習俗就這樣流傳下來，久而久之，既然登高，就倒不如順便拜山，於是乎春秋二祭就有清明和重陽兩個節日。

敬老崇孝，慎終追遠，乃華人文化傳統。古代詩人王維有一首詩《九月九日憶山東兄弟》有這樣說：「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人」，意思是只有他一人作客異鄉，每逢節日都想念家人。適逢重陽節到來，家中兄弟們想必登高，每人衣襟都插起了茱萸，唯獨少了他一個沒來！

在這個節日裏，筆者想起前人的智慧與學問，博大精深，做人道理，順從自然，順從潮流，行中庸之道而不偏激，最是受用。

此刻從報章看到，早前持BNO護照往英定居的香港人，只有18.5%的人找到全職工作，而薪酬比起在港工作時所得的卻低。這班新移民肯定還需要花頗長的時間去掙扎和適應，至於那些40歲以上的，尋找工作尤其困難，作客異鄉為異客，短暫時間是浪漫，但日子長了，就是耽誤。

最難受的是被人白眼，那百般感受在心頭。回想當初，歧視別人甚過癮，現今頓然變成被人歧視的新移民，甚無癮！

對於那些違法達義，破壞香港穩定繁榮的人，筆者會說聲好行夾唔送。但對那些沒有犯法而盲目追隨到外地移民的人，當夜闌人靜時，回想當天匆忙決定，捨身而去，怎料換來一肚氣，筆者深表惋惜！

明眼人都看得出，過去香港一直都被一班港獨分子或外國代理人搞亂，現在香港回歸平靜，是二次回歸，乘着國家全面性全方位發展，朝着民族偉大復興，碰上這個百年甚至千年難得的機遇，試問怎可以躲在異鄉錯失大勢之趨？

適值重陽，借偉人孫中山先生的名句向英倫移民奉勸：「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」。