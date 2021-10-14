民望長期墊司底的律政司司長鄭若驊，日前出席立法會司法及法律事務委員會會議，被議員質疑律政司在處理涉及反修例案的檢控及審訊上歎慢板。鄭司長表示絕不同意處理案件的樽頸出在律政司身上。言談令人想起古羅馬哲學家西塞羅：「任何人都可能犯錯，但只有愚者才堅持錯誤」。

正如鄭司長指，2019年9月政總及金鐘道暴動事件，警方拘捕99人，部分案件將在2023年9月開始審訊；2019年11月中環示威，有28人被捕，有3宗案件將於2023年進行審訊；2019年11月理工大學案件，警方拘捕213人，有21宗已在區域法院排期審訊，最早的審訊期為明年3月，最遲為2023年10月。換言之，由今天起計，至少再等5個月，有些甚至現屆政府任期完結了，還沒開審。

律政司如此蝸行龜步，鄭司長還自我感覺良好，本來是令人匪夷所思的。然而，就在鄭司長現身立法會當日，東網有一段新聞，是關於西貢憑其獨特的慢活節奏，被外國雜誌選為全球最型格社區之一，當中一句「傲『慢』生活」，令人大有觸類旁通式的恍然大悟。港官不但慢活而且傲慢，有型但卻是「畸」那一種。

開審時間距離事發日子愈久，證人記憶便愈模糊，屆時疑點利益歸於被告，試問公平審訊能不走樣變味嗎？社會上早有聲音建議效法英國增設24小時法庭加快檢控速度，有人卻諸多藉口推搪。難為《施政報告》還說首長級公務員以「能者居之」為原則，諷刺的是，徇私枉法、德不配位、能不稱官者，正大剌剌地霸着茅坑，還指樽頸問題與自己部門無關。情況就好像當日有人跌傷手，據講脫骹兼骨折，但身上穿的竟然是樽領衫，人人都看得清清楚楚問題所在，只有當局者懵然不知。