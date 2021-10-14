2020年新冠肺炎疫情全球爆發，大量工商業活動一度停頓，中國是最早復工復產的地區。社會恢復初期，疫情雖然受控，偶爾仍會有新確診個案，但權衡輕重，中國決定邊復工，邊抗疫。當時，香港有不少「黃絲」評論員上綱上線，一副義正詞嚴的樣子，指摘北京唯經濟是尚，不理會百姓死活，這就是共產國家的真面目云云。

如今一年過後，中國已經完全控制了疫情，只是其他地區疫患未除，北京對出入境的管制仍然嚴格。相反在美國，每天的確診者經常達六位數字，染疫而死的人也有四位數字，國民仍處於水深火熱之中，但剛傳出消息，白宮即將開放邊禁，容許已打疫苗的加拿大和墨西哥人入境。

假設將美國和中國的角色對換，美國本土疫情的新死亡個案是零，中國卻是死者纍纍，但北京堅持開放邊境。很多評論者定必大發議論，說共產社會是如何冷血，如何漠視人命。不過，實際的情況卻恰恰相反，共產中國對每一個子民的生命珍之重之，疫患一日未平，就一日不通關，寧可蒙受經濟損失。

反倒是華盛頓一意孤行，大開門禁，任由國民自生自滅。面對這等情況，黃絲評論者卻大多不置一詞，在他們眼中，總之是中共做的，就不會有好事，是歐美政府做的，就不可能有壞事，一切立場先行，壓根兒就沒有客觀的標準可言。

本欄早已說過，如果解放軍在某國撤離時，有平民攀抓着軍方運輸機升空，最後由高空墮地死亡，北京政府一定會被罵得狗血噴頭。然而，此事卻是發生在美軍身上，世界輿論似乎就覺得可以原諒，如今事件也快將給人淡忘了。一碗水總是不能端平，這樣做，試問能叫合理嗎？