林鄭忽然改口，指由房委會支付現金津貼畀3年上唔到樓嘅基層只係「得意想法」。同文就話喇：此所以，佢喺《施政報告》提出嘅「北部都會區」鴻圖大計，吹得天花亂墜，外界一樣無甚反應，猶如投石大海，只有輕輕咚一聲便沒有下文。

其實，吹水吹到幾大都係「得意想法」，老朽都有個「得意想法」，政府臨收工一味吹啊吹，不如索性話若然閣下夠硬淨，等到「北部都會區」落成，屆時每人送你一個實用面積500平方呎嘅免費洋房，若然證明到曾交稅20年，則一切律師及手續費亦由政府附贈，老朽呢個「得意想法」係唔係幾有創意呢？

其實，從政嘅高官，執政為民，為人民服務，應善於作為，勇於擔當，非常時期，更要有奉獻精神，而唔係九唔搭八浮現「得意想法」。當然，有啲行業的確需要「得意想法」，好似李白望住廬山瀑布，腦海即浮現：飛流直下三千尺，疑是銀河落九天！民間又有得意想法：口水流下三千尺，一摸口袋沒帶錢！

嗱！老朽活到這把年紀，都成日有「得意想法」，譬如話在村屋寫稿推窗常望到晚霞，每月稿費除咗交稅完全自己花，幾過癮！若然見到「北部都會區」落成，老到齒搖搖髮蒼蒼竟然變「有殼蝸牛」，真係夢中會笑醒，「得意想法」萬歲！人生短短數十寒暑，即使如勞福局局長羅致光嘅「得意想法」：當大家120歲，60歲剛是中年！要言之，活着，只要有「得意想法」，都可作樂無窮！呢！「圓規」來襲，沙田城門河行人隧道出現水浸，水深及腰，有市民着救生衣喺度暢泳，開心到叫：水好凍！若叫埋老婆或女友，咁就變成「戲水鴛鴦」，咁得意嘅想法，睇怕林鄭都要甘拜下風咯！