香港特區政府每個年度發表的《施政報告》及財政預算案，透過提交立法會討論、諮詢、審議及通過實施，本是一個行政吸納政治的過程。讓行政當局更廣納民意、調整或補充不足。又進一步加強與民間的聯繫，喚起民眾的支持和合作，從而達到政府的施政政策和目標在推行時起到事半功倍的作用。這是行之有效兼是歷來發表兩份報告的程序公義。

可是本屆政府最後一份的《施政報告》，卻反其道而行之。在發表時間的安排上插在新舊立法會青黃不接期間，實令人費解。為甚麼不在第7屆立法會1月開鑼時發表呢？趕甚麼？急甚麼？

首先，本屆立法會將在3星期後的月底結束，現時議員都已經加班加點趕着完成手頭未完的立法事務及議案，根本沒更多的精力和時間細研《施政報告》，更遑論落區諮詢搜集民意。何況，本月30日便開始第7屆立法會議員選舉提名，有意連任者更忙得不可開交，準備參選。更重要的是，在選舉前夕的敏感時期，傳媒都會自律不報道參選者及其政黨的消息，以維護選舉公平，那麼便令第5份《施政報告》佔盡了話語權，變相廢了立法會的監察權及話語權。

其次，第5份《施政報告》的內容，本是第7屆立法會的首台戲，理應全程參與審議，現卻無從置喙。並且由於這份報告已在第6屆立法會通過了，新一屆議員只能局限地在上屆立法會的《施政報告》上兜圈，此舉公道嗎？合乎社會公義嗎？為甚麼不可安排在第7屆議員上任後才發表呢？

最後，因應《施政報告》而接着發表的財政預算案，卻需第7屆立法會通過及撥款，但當局卻先綑綁議員，綁手綁腳，令其在既定的框架下作業，殊不公允，實質是蔑視愛國者治港制度下產生的議員。