清華大學公共管理學院院長江小涓，是一位高層智囊，退休前擔任過國務院研究室副主任、國務院副秘書長等要職。日前她在一篇文章裏，提到學界的一種傾向：專家們表達觀點時更加謹慎和隱晦，或者用「兩方面」來平衡，比如某一重要問題，幾位專家都有明確意見，但公開講時都講「兩方面」，問他們的意見究竟是「既要，也要」，是「既要，還要」，或者是「既要，更要」？他們想了想說是「既要……，更要……」。

這番話很耐人尋味，也是日常官樣文章裏很常見的現象。很多文章、講話、文件，洋洋灑灑，面面俱到，似乎甚麼都講到了，但又讓人不明就裏，抓不住重點。就以上文的「兩方面」為例，集中說法的側重點和傾向性其實完全不同。「既要，也要」，前後兩方面基本相當；「既要，還要」，是以前者為主，後者為輔；「既要，更要」，重點則是後者。而在行文時，官員、學者習慣於用「一方面，另一方面」來表示，這樣做，可進可退，回旋餘地大，四平八穩。

其實，這也可以理解，專家們也有苦衷。「模棱兩可」自古便是官場話術訣竅，用以明哲保身，避免萬一觀點意見出現偏差，被揪辮子、打棍子。這也是數十年來各種批判鬥爭中經受千錘百煉總結出來的經驗。

9月底召開的中央人才工作會議提出：善待人才，包容人才，不要求全責備。不過，說起來容易，做起來難。現實中，對於稍有刺耳聲音的學術觀點，或是扣上政治性大帽子進行打壓，或是縱容網絡暴力進行圍攻。於是，學者們紛紛充當傳聲筒和工具人，主要精力用於揣摩上意，眾口一詞解釋領導決策的合理性。進而傳導至實際工作時，便是一刀切，待到糾錯之時往往就要付出巨大代價。

當然，也有一些專家的觀點倒是非常鮮明。或是鼓吹「股市大牛市」「五千點不是夢」，或是渲染「美國求饒」「日本跪低」「中國成最大贏家」。這些專家名利雙收，賺得盆滿缽滿。這其實是一種網紅式的營銷套路，包裝炒作，收割流量，為此甚至不惜販賣反智，毫無學術道德和人格底線。但此類專家卻能夠混得風生水起，其「成功之道」也在於迎合了大環境所需。只要掛上「愛國牌照」，就所向披靡；誰要敢反駁他們的觀點，誰就是漢奸賣國賊。

無論哪種做法，都是誤國誤民的不負責任，有違理性與科學，不利於改革發展，也損害了中國的國際形象。各種觀點的交鋒碰撞，多元訴求的包容互諒，是一個良性社會構築大眾共識的必然之舉，由此來實現不同階層不同群體利益的最優均衡，以少走彎路，盡量減低成本。根本之處在於管理者應有容人之量，要慣於遭受質疑，也要學會去回應質疑。暢通民意表達渠道，讓公眾可以暢所欲言，其實有助於鞏固社會基礎，而不是動搖。