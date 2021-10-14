正論：大型基建皆沉降　香江衰敗有迹尋

曾幾何時，香港基建以高效高質著稱，香港製造是令人放心的代名詞，但俱往矣！回歸後每況愈下，不僅延誤超支成為常態，最不堪是慢工出劣貨，所有大型基建例必問題多多。經過風暴連日吹襲，豆腐渣工程更是再次現形，醫管局公布，啟德發展區新急症醫院地基工程有多個監測點錄得沉降紀錄超標。一節見則百節知，大型基建紛紛沉降，何嘗不是香港不斷沉淪的縮影？

新急症醫院正如火如荼進行地基工程，詎料「獅子山」襲港首日即錄得沉降，醫管局發言人表示，承建商在本月8日於工程地點內的4個監測點，錄得沉降紀錄超逾25毫米的預設停工指標，已即時要求承建商停工，進行整體及全面評估等。

根據過往經驗，工程一旦出現沉降，例牌對附近建築物造成影響，今次也不例外。醫管局續稱，根據最新的監測數據，鄰近上述工地的公眾設施也錄得低於預設安全指標的沉降，但沉降幅度仍然符合工程項目的預設安全水平，已安排承建商進行加固措施云云。一方面是錄到沉降，一方面沉降幅度仍然符合安全水平，何謂語言偽術，有目共睹。

事實上，沉降近年已成本港基建一大「特色」，過去若有建築物出現沉降，必然令社會嘩然，政府亦會擺出認真補鑊狀，例如回歸初期天頌苑的短樁沉降醜聞便轟動一時。但回歸愈久，大型基建問題愈多，特別是沙中綫豆腐渣醜聞井噴式大爆發後，沉降彷彿成為常態，不僅政府等閒視之，市民亦開始習以為常，堪稱社會集體墮落的折射。

紀綱一廢，何事不生。其實，許多時候不是市民想將沉降視為常態，而是港府對於基建質量問題總是輕輕放下，龍門亂搬。沉降指標過去有嚴謹規定，必須遵守，但港府近年則帶頭破壞規矩，將沉降指標不斷放寬以遷就沉降幅度，例如沙中綫會展站及西面連接隧道曾被揭發沉降，運房局的補救方法，居然是將沉降停工指標由原來的25毫米大幅放寬3倍，如此一來，數十個沉降監測點全部由「肥佬」變成合格，工程得以繼續。

又如輕鐵天榮站月台沉降一度鬧得滿城風雨，發展商為求盡快復工，申請將沉降停工標準由20毫米大幅放寬至150毫米，運房局懶理外界側目，同樣欣然配合。至於港鐵東涌綫九龍站與奧運站之間隧道的其中一個監測點，上月才錄得沉降，現在又輪到醫管局工程出事，如果說當局最終又是將沉降標準拉低削足適履，雖不中亦不遠矣。

最可笑的是，港府過去總是對沉降有千般藉口，不是地底有岩洞致工程不穩，就是天災問題令建築物下沉，說得似是而非，但根本騙不了人。正如資深土木工程師指出，暴雨並非導致沉降主因，打樁不穩才是根源。啟德雖是填海區，但屬於舊填海區，歷史悠久，鮮少如新填海區般，因海底有淤泥鬆塌而形成地基下沉。正常要進行大型地基工程，會在地下挖一個大洞，而為了防止洞旁泥土倒塌，會圍着洞邊打一排樁，若排樁打得穩固，即使面對暴雨，泥土也不會流走，因此估計是次沉降意外的根源是排樁打得不好。

當然，專業人士踢爆箇中古怪，不等於港府便會承認，更多時候是諱莫如深。這些年，港府除了放寬沉降標準、將有沉降變成無沉降外，對於基建沉降的真正原因為何，還有何後續補救措施，永遠語焉不詳。沙中綫醜聞雖有一個又一個的調查報告呈上，但無非都是走過場，不僅沒有官員「人頭落地」，對於沉降如何造成、如何補救統統付之闕如。有住在土瓜灣沉降重災區的業戶，跟港鐵交涉多年依然無果，所謂資助維修，批出的金額少之又少，每日活在惶恐之中，港府對此則毫不理會。若問民怨從何而來，便是從港府倒行逆施、賞罰不分、懶理市民死活而來。

有果必有因，誰能料到回歸後本港基建竟會變成豆腐渣？當有標準等於無標準，當打樁不穩成為新常態，香港離遍地危樓的一日便不遠了。

說到底，這又回到本報所言，一切皆是人的問題。運房局局長陳帆庸碌無能，監管失職，連沙中綫醜聞也要「看報道才知道」，基建泥沙俱下，何足為奇？更有甚者，港府政策慣性向大財團傾斜，甚至被牽着鼻子走，連沙中綫承建商禮頓牽涉嚴重的偷工減料指控也未被法律究責，港府僅就整個工程項目內一個面積約200呎機房的工程問題對禮頓興訟，令人嘆為觀止。

無可奈何花落去。香港在無能港人管治下，優勢極速消失，林鄭現在才將運房局分拆，補救是否到位，只能拭目以待。唯一肯定的是，香港的輝煌已是過去式，不僅香港製造質素差劣，香港速度更成龜行蝸步的同義詞，兩制不及一國，彰彰明甚矣！