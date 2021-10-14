功夫茶：何物國殤一支柱　話係藝術阿茂識

支聯會早前宣布解散後，港大上周透過律師去信支聯會，要求尋日5點前移走「國殤之柱」，否則會被視為放棄。時光飛逝，呢支好多人覺得好醜陋嘅一支柱，唔經唔覺就咁棟喺港大黃克競樓平台成23年。講真，支咁嘅柱矗立喺度近四分一個世紀，都唔知有冇破壞港大嘅風水，依家先話移除，都算後知後覺！

呢支柱原創人係一個丹麥雕塑家高志活，喺1997年借出呢條柱予支聯會，畀佢放喺香港作永久展覽，其後1998年港大學生會交由全民投票通過喺校園「永久」豎立呢碌柱，翌年6月4日由港大學生會運去大學校園擺到依家。高志活曾喺2013年來港修葺呢支柱，更重新髹上橙色。據講係回應「橙色運動」喎！換句話講，呢碌柱完全充滿政治色彩，放喺做高深學問嘅大學校園，根本就係格格不入！

呢！支聯會清盤人蔡耀昌指港大嘅要求唔合理，促港大繼續畀呢碌咁醜陋嘅柱喺港大展示，以體現港大對自由與公義等價值嘅堅持喎！碌柱嘅原創人高志活仲向傳媒發聲明，指已委聘律師向港大發出律師信，要求召開聆訊云云。佢仲強調，若雕塑因此被破壞，校方有責任作出賠償。阿哥，呢啲咪叫做惡人先告狀囉！香港寸金尺土，畀你碌柱豎喺度20多年，都冇同你計租金喇！依家叫你搬走啫，就咁Q多聲氣！

講真，當年港大學生會夠惡，校方畀支咁嘅柱進駐咗咁耐，真係有口難言，硬食呢碌「藝術之柱」。喂，你估支柱係「定海神針」咩？佢只不過係支「攪屎棍」，農家施肥就需要啫，堂堂大學要來把鬼咩！依家港大揸正來做，老虎唔發威當病貓，今年7月，港大聲明同學生會割席，唔承認其地位，隨後更收埋其會址。港大回應傳媒查詢時都聲大大有貨賣，指有關展品屬於一個校外團體，而有關團體已進入解散程序，大學根據風險評估及法律意見，要求團體將展品移走！

港大要移走呢碌醜陋之柱，合情合理合法之至。嗰位高志活一味靠吹，又話乜嘢「藝術永存」，再一味靠嚇，又話要重新製造一碌柱要花3年，估計要120萬歐元，即約1,000萬港元！妖！話夠一個億啊笨！呢碌柱睇多眼都發噩夢！功夫茶忽然有個「得意的想法」，既然條友高志活咁鍾意碌柱又咁多「聲氣」，港大不如抵諗啲出錢打包送條柱返丹麥畀佢，當送瘟神咁送，等佢放喺自家後花園慢慢欣賞！之不過藝術呢家嘢就唔係個個識，有人就話「當代藝術就係一坨屎」！說不定佢鄰居見到碌柱發噩夢，覺得似篤嘢要佢快啲搬走，否則告到佢甩褲！「藝術永存」喎！撞鬼你喇！