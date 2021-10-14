世界視線：拜登民望陷新低　黨友護憲轉視線

美國總統拜登因中美角力、阿富汗撤軍、疫情及邊境危機等問題焦頭爛額，支持率跌至38%，創下上任以來新低。前總統特朗普趁勢連珠炮發批評拜登，大有宣布競逐2024年總統選舉之勢。白宮與眾議院民主黨人裏應外合，連番出招打出「憲政危機牌」，希望挫敗特朗普銳氣及轉移視線。

眾議院司法委員會於上周四率先發炮，披露特朗普任期尾聲曾向司法部官員多次施壓，企圖推翻去年大選結果。翌日，眾議院監督及改革委員會發表報告，指特朗普在任時誇大名下酒店收入，並秘密收受外國政府款項，有利益衝突之嫌。白宮同日宣布不會動用行政特權，下令國家檔案和記錄管理局交出特朗普於1月6日的通訊及活動紀錄，協助眾議院調查年初國會山莊暴動。

民主黨透過特朗普施壓司法部及煽動國會暴動，把他描繪為美國憲政及民主制度破壞者，刻畫出他挑動支持者闖入國會搗亂，動搖立國基石的形象。至於特朗普涉嫌利益衝突的指控，某程度上與他的財務狀況有關，但其實亦指向他可能違反憲法中禁止聯邦官員受外國影響的條款。民主黨從護憲角度出發，試圖以危機感引起選民對特朗普的反感。而且，調查一旦出現實質證據，將成為新聞焦點，轉移對拜登的批評。

對於共和黨而言，特朗普是翻盤最大王牌，黨內影響力不容忽視；有意更上一層樓的共和黨人為了政治利益，刻意向特朗普靠攏，導致保守勢力在黨內取得上風。部分共和黨州份已試圖立法阻止或阻礙投票，特別是少數族裔選民；並讓共和黨人擔任選舉官員，增加特朗普勝選機會。最新民調顯示，58%受訪者希望特朗普成為共和黨總統候選人；另一調查指，67%共和黨支持者支持特朗普再度參選。

美國民主及共和兩黨傾軋，加上疫情衝擊及種族問題影響，社會撕裂已成定局。民主黨為了防止特朗普成功逆襲，放大對方的不利指控，雙方已勢同水火。有識之士憂慮美國處於民主危機，面臨前所未有的選舉顛覆，即選舉難以公平舉行，當選人亦未必充分反映選民意願。更甚者，大規模暴力事件可能導致聯邦政府崩潰。