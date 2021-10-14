產評：港樓重心向北移　投資者有路可依

今年《施政報告》一大重點，乃落實大力發展新界北土地。事實上，香港並不缺乏土地資源，只是一直未有善加規劃和利用。與其要倒錢落海發展「明日大嶼」，倒不如實實在在發展新界，拓土建屋才不會繼續緣木求魚。如今港府後知後覺，志向雖大，還須有新思維和執行力去配合，方能成事。眼前大灣區是歷史性的發展機遇，亦是中美博弈下不可逆轉的大勢，香港重心北移是不爭的事實，樓市也是如此，投資者須盡快扭轉固有思維，方能財源滾滾！

經歷2019年社會動盪，以及2020年以來的新冠肺炎疫情，香港經濟如今總算仍站穩陣腳，靠的是內地協助立法還社會和營商環境穩定，以及香港的底子雄厚，財政健全。之不過，如今世界經濟複雜多變，各國狂印銀紙救市種下資產泡沫禍根，覆水難收，政府財政緊絀，社會福利開支沉重，再加上人口老化等結構問題，若不主動梳理，底子再厚，早晚也有坐吃山空的一天。

香港缺地缺屋，回歸以來沒有改善只有惡化，不但影響民生，更打擊營商環境，令香港經濟的競爭力每況愈下，而民怨積累造成的社會矛盾也愈演愈烈，這兩年多的噩夢，正是對回歸以來歷屆港府「廢官」管治無能為禍的最嚴厲批判！現屆政府最後一份《施政報告》已於本月初發表，當中拓土建屋成為整份報告的核心，更提出「北部都會區」的鴻圖大計，豪言能容納250萬人口居住，並將增設多條鐵路新線以作配套，將香港融入大灣區發展。

過往港人聽港府所謂的雄韜偉略可不少，惟每次皆是「志大才疏」，今次又如何？誠然，對比起之前誇下海口要搞「明日大嶼」倒錢落海，發展新界北是相對踏實，皆因新界現存大量棕地和農地，可因應經濟轉型而改變規劃，支持經濟發展，找不到任何道理要捨易取難在海中心填海拓地。而從近期新界北樓市的持續活躍度可見，市場對此願景受落，皆因今次香港背後有內地實質支持！

然而，打鐵還須自身硬，要實現發展新界北，除了基建、通關上須配合之外，港府必須檢視自身的土地審批和建屋程序。目前土地發展的規劃審批要歷經諸多部門的繁冗程序，各部門你推我讓，不負責任，做事散漫無序，那即使志向更大，也是徒勞！此外，要建立公開透明的機制，加強公私合作，才能善用發展商手上的大量農地，加快建屋進度。

事實上，新界北的地理位置雖遠離香港市區，但適逢國家推動大灣區戰略，新界北貫穿內地創新科技之城的深圳，只要港深能加強戰略合作，善用兩地資源優勢互補，不但有助香港加快創新轉型，解決產業結構單調的問題，亦能為新市鎮提供產業發展和就業機會，是成功發展的關鍵，投資者明顯有路可依！

過去40年深圳高速發展，成績有目共睹，靠的不是香港，而是國家戰略，配以高效的管治執行。明乎此，在國家的明燈帶領下，香港必能趕上大灣區的快車道，讓經濟踏上新的增長台階，樓市的興旺也必跟隨地域推進。