正論：深港變身新中環　最怕基建拖後腿

香港土地開發不足，產業結構單調，發展已到瓶頸，再不急起直追，只會湮沒在歷史的洪流裏。《施政報告》提出「北部都會區」發展大計，並以鐵路帶動發展，新界北將來與深圳前海融合，必然是下一個新中環。問題是，香港近年基建例牌延誤超支，「五鐵總遲、橋路不通」令人猶有餘悸，一旦港方鐵路無法與內地同時接軌，必然拖了國家發展的後腿。

為配合北部都會區及國家發展大局，《施政報告》提出興建5條鐵路項目。運房局局長陳帆昨日表示，連接洪水橋至深圳前海的鐵路項目，當局已與深圳方面成立專班商討，預料明年完成首階段研究，然後會研究走線、站點、建造費用、分攤合作機制等。

按目前情況來看，港府有意「翻閹」擱置多年的港深西部快速軌道概念方案，但只保留連接深圳前海及新界洪水橋的跨界支線，拖拖拉拉又回到原點，港府蹉跎歲月的陋習市民司空見慣。然而，不進則退、慢進也是退，香港已經沒有本錢繼續蹉跎，反觀深圳發展一日千里，前海區內外的城際鐵路不是早已完工，便是正在全速興建，或在未來5年陸續落成。香港基建則龜行蝸步，單是走程序也不止5年，如何與深圳前海配合才是最令人質疑。

「五鐵總遲、橋路不通」的慘痛經歷，港人歷歷在目，國家級基建如廣深港高鐵、港珠澳大橋，香港方面均嚴重延誤超支，別說內地早早完工，就連澳門也要乾等香港；至於沙中綫超支至近千億元，成為史上最貴鐵路，而且由原定前年通車，延至今日仍未全線通車，期間更爆出大量偷工減料醜聞，更是教訓深刻。要是北部都會區的新建鐵路繼續交由港鐵負責，敢寫包票沒有20年都不能成事，造價是天文數字不必說，會否淪為豆腐渣工程才是最不堪設想。由此可見，北部新基建不能再由港鐵壟斷，港府必須開放市場，有能者投之，甚至邀請內地企業投標承包整個工程。

隨着中國國力日盛，香港的重要性已大不如前，要保持競爭力，融入大灣區已是不二之途。前海與新界北部融合，發展潛力極大，將來國家必然有兩個金融及創科中心，一個在珠三角，一個在長三角，香港中環將會退居二線，由前海及新界北取而代之，融合變身成為「新中環」。對比內地，香港優勢就只有在制度方面，始終香港國際化的時間較深圳長，外資對兩制較有信心，故將來前海可沿用香港法律制度及管理制度，交由香港及中央信賴之人管理，情況就如橫琴送給澳門管理一樣。香港將可擴容，金融及創科發展可由整個中國南方輻射開去，不再局限於一個小香港，而是成為大香港。

可以看見，以交通基建帶動發展是中國獨有的成功發展模式，鐵路通、發展便通，港府不能再迷信殖民地模式，更不能滿足於發展新區帶動樓市升值便算，而是必須倣效中國創新發展。實際上，單是審批建屋，香港涉及眾多部門，猶如過五關斬六將，費時失事，曠日持久。倒不如學習深圳由專責部門一條龍審批，從根本上加快發展速度。