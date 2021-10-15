功夫茶：風暴吹完續沉降　香港遲早梗玩完

規劃規劃，紙上畫畫，牆上掛掛，不頂領導一句話。這是早期內地嘲諷城市規劃嘅兒戲求其！如今，香港搞大型基建，自沙中綫會展站及西面連接隧道曾被揭發沉降，自此沉降變成面撞面，好面善。香港喺一片沉降驚恐下繼續沉淪！

當年運房局嘅補救方法，竟然係將沉降停工指標由原本嘅25毫米，大幅放寬3倍，咁就令數十個沉降監測站全部由「肥佬」變合格！阿哥，咁同「紙上畫畫，牆上掛掛」搞城規有乜分別？有果必有因，問候你娘親，難怪有論者指出香港政府嘅管治力，吹水就上升，大型基建就乜都沉降，依家風暴吹完，沉降仍繼續，阿哥，會唔會行行吓街，就此人間蒸發，消失於江湖？功夫茶今趟唔係「得意諗法」，係個心離一離真係驚吖！

上周五「獅子山」環流襲港及黑色暴雨期間，啟德醫院地基工程地點內嘅4個監測點，錄得沉降超標，相關地基工程需即時停工，醫管局未有即時交代實際沉降超標幅度，事發6日後先對外公布話4個監測點錄得沉降幅度超出預設為25毫米嘅沉降停工指標。

喂！依家連香港兒童醫院及觀塘繞道都被波及，甚至九龍灣個消防局都疑出現裂痕，呢啲全都關乎市民安危，本報記者向醫管局查詢有關事項，醫管局竟一一拒答。為何不詳盡答記者問題以消除大家疑慮呢！咪忘記，本報記者至叻「動手動腳找東西」！本報記者尋日親自前往啟德地盤附近視察，並喺啟德醫院對出嘅祥業街附近，驚覺至少兩條約2毫米寬、2米長嘅裂縫，疑正是沉降位置所在，導致地陷及出現裂縫，恍如地震過後造成嘅裂縫，唔驚就假！阿哥！成2米長嘅裂縫喎！直頭有機會令人「一失足成千古恨」，仲唔係危及公眾安全？

有議員坦言對事件感驚恐，直指醫管局有責任回應公眾查詢，並應向公眾交代中長期嘅解決方法，若一味續隱瞞事件，將考慮喺立法會進行質詢，做得好！至於工程何時可以恢復，發展局局長黃偉綸就話需要有關方面找到方法，喺確保安全情況下，工程才可復工。有資深土木工程師指出，沉降主因與地盤打樁不穩有關。正常要進行大型地基工程，會在地下挖一個大洞，為防止洞旁泥土倒塌，則會圍着洞邊打一排樁，若打樁打得穩固，即使面對暴雨，泥土亦不會流走鬆塌。

功夫茶都建議黃局長親自走一趟，實地勘察，睇吓根源是否因為打樁求其，令泥土流失而造成！醫管局連地盤沉降幾多都諱莫如深，學者亦斥醫管局隱瞞咗成6日始公布，為求徹查真相，黃局長呢程「腳骨力」唔慳得！否則香港遲早梗玩完！