北部都會區是一個值得讚揚的香港規劃概念，或許是因中央政府出手，特區政府首次擺脫香港以維港為中心的都會發展原則，在明日大嶼之外，願意北向，與內地融合。也或許這次的規劃不周，有令人詬病之處，但總的方向卻未可否定。

香港一直把重要的發展設施放在維港的中環，即使近年開始建設東九龍新市中心區，亦進展不佳。部分是規劃配套問題，部分是與中環都會中心區的連接問題。開創新都會區絕不是易事。現時用北部的新發展加上元朗的舊發展，顯然不足以建設一個與深圳連接的同等水平的都會區。縱使香港相比深圳還有一些制度優勢，北部都會區面對福田、前海的已有水平和今後加速擴展的規劃，且它們可集中利用深圳2,000萬人口，經濟規模超越香港與內地緊密連接的巨大發展優勢。北部都會區只是從無到有的建設（可能還要頗長的時間才真的開展建設），怎樣與之競爭呢？前海方案是把香港現有的專業優勢，特別是保險、創新融資轉移至前海，降低香港與之競爭的能力。特區政府揚言以科研、科技創新產業支撐北部都會區的發展，可新田科技園區，規模小於深圳在河套深圳河北岸的科技園，更不用說深圳的其他新產業發展區，以至廣州、東莞的科技群集。

市場因素是近似零和遊戲，優勢者取勝，香港或可用政府投入來提升競爭力。可惜香港還未有科技政策，更不用說科研產業的發展規劃，亦不願學習新加坡的成功例子。特區官員奢言再工業化，卻不懂再工業化的方法、途徑和約制。還是沿用傳統的招商引資策略，怎樣可與深圳和內地城市競爭呢？專業服務逐步轉移，科技創新產業發展不了，北部都會區靠甚麼來支撐都會功能。單只房地產，卻要照顧公屋，不敢明目張膽地炒賣地產。若只靠深圳內地跨境的消費，便稱不上都會區，變成深圳與內地的消費娛樂場所。辜負中央政府一國兩制對制度與政策創新的要求與寄望。

特區政府提出這個頗佳的發展規劃概念，希望下屆及再下屆政府可以改變林鄭政府的粗疏，回歸正規（但不是回歸以來的怠慢）的規劃方法與程序，更緊握時機，與深圳及珠三角認真配合協作，利用它們大發展的機會，重建香港在國內外的優勢。不要讓北區房價漲了便算。