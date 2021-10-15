香港的反對派政黨，目前還在枱面上掙扎的就剩下了民主黨，它掙扎於甚麼呢？掙扎於要不要參選下屆立法會選舉？為此他們到處放風，打探消息，多次開會，爭吵不休。現在的民主黨主席是個「政治弱雞」，甚麼事也幹不成，香港民主黨是反對派中資歷最老、實力最強、立法會議席最多的政黨，它的頭頭腦腦們多是反中亂港營壘中的名人。

現在不少官司纏身，身陷囹圄，民主黨發生過多次內部分裂、內鬥嚴重，大概是經歷過一些鍛煉吧，它比其他反對派政黨有更強的「沒那麼容易死」的能力，事到如今還在掙扎，也未聞它真想「轉型」或解散。不過，大家都知道，它若不參加選舉，就失去了「政黨」的根本作用，就會回到它的前身——當個「論政團體」。

然而就是這樣，它也不可能和1997年前的那個「論政團體」一個模樣了，不可能還有當年的銳氣和「書生氣」，因為時代完全變了，20多年的實踐證明他們追求的目標是完全錯誤的，行不通的，是害人害己害香港的。民主黨初戰江湖的時候，勢頭相當好，食正「爭取普選」、「民主拒共」的水頭，頗有民意支持。

那個時候，不管甚麼阿貓阿狗，只要是民主黨參選人，喊着民主黨的口號就能在區議會、立法會選舉中當選，這樣子順風順水、頭角崢嶸，天上掉餡餅，躺着也能贏，對一個初出茅廬的政黨絕對不是好事，讓它忘乎所以、驕橫自大、一味蠻幹、毫無自省精神和「糾錯機制」，認不清大局和形勢變化，失去應變能力，目光短淺，頭腦僵化，一條道走到黑。

除此之外，民主黨最根本的問題，是指導思想乃美、英那套「政治理論」和價值觀，要用這套東西改造香港、改造中國。如此這般，遲早會走上勾結外國之路、走上危害國家安全之路，不完蛋還能怎樣？