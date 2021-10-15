在風水學中，家裏是不能隨便擺放物品的，一旦沾上不祥之物，影響風水運勢事小，導致家嘈屋閉事大。香港大學校園裏擺放的所謂「國殤之柱」，顯然就是不祥之物，奇醜無比，充滿邪氣，難怪迷惑了不少學生和市民，不僅搞得大學校園烏煙瘴氣，而且鬧得整個香港雞犬不寧。

國殤之柱擺放23年，港大亂足23年，香港也亂足23年。日前校方終於挺直腰桿下逐客令，要求支聯會移走此柱，詎料支聯會耍滑頭叫港大直接與原創者丹麥人高志活接洽。而高志活更無賴，竟要求召開聆訊，並威脅若此柱受到任何破壞，校方必須賠償云云。這就好笑了，當時他們將這個怪物擺放港大，有沒有經過聆訊？要說賠償，此柱擺放港大23年，租金又該如何計算？

說來實在荒謬，洋人將一個不倫不類的怪物擺放在中國的地方，既未經主人同意，更沒有繳交任何費用，還惡人先告狀，莫非他們以為中國人好欺負？如果中國人也在丹麥的大學校園隨便擺放一尊雕塑，丹麥人會有甚麼反應？至於說到「國殤」，更是不知所云，當今中國國運昌盛，如日中天，何殤之有？倒是美國情況實在不妙，一場新冠疫情就死了70多萬人，而且不知伊於胡底，這才是名副其實的國殤，既然國殤之柱無處容身，高志活何不將之轉送美國？如果他付不起運費，港大何不送其一程？

歸根究柢，國殤之柱之所以成為港大乃至香港的禍亂之柱，正是因為港大及港府姑息縱容。他們面對學生會及支聯會的無理要求，不敢堅持原則，一再退讓，才會造成這種亂局。現在有《港區國安法》這把尚方寶劍，遇神殺神，遇鬼殺鬼，任何邪惡勢力都不堪一擊，遑論區區一根禍亂之柱。此時不除，更待何時！