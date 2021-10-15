港大要求支聯會移走「國殤之柱」的期限已經屆滿，支聯會清盤人蔡耀昌擺明耍無賴撒手不管，厚顏叫港大自行與這碌柱的創作人、丹麥藝術家高志活接洽；高志活耍無賴更是青出於藍，聲稱他才是雕塑擁有者，若港大未經他同意移走碌柱，會追究法律責任和賠償，並要求展開聆訊。

作為旁觀者，真是愈聽愈糊塗。送出之物就是別人之物了，豈有送出23年後還自稱是該物的擁有人？如果高志活仍是物主，為何會容許自己碌嘢放在別人地方23年之久？難怪有人戲謔，情況就如黑社會擔盆桔來到人家門前，惡形惡相索錢，人家不收也不行，不付錢也不行。

想當年，支聯會同港大學生會黑箱作業、私相授受，同樣沒有經過公開聆訊，沒有得到全體學生以至全港市民同意才將碌柱放在港大校園，結果一放近四分之一個世紀，這筆數點計？港大是否應向高志活及支聯會索回租金？更何況，這碌所謂「國殤之柱」奇醜無比，半夜在校園看見，可能會以為自己撞鬼，還不移走更待何時？當然，沒有當年港大校方姑息養奸，就不會有高志活、支聯會今日的得寸進尺，反客為主，現在苦果自嘗，未嘗不是因果報應。

說來實在唏噓，香港早已回歸，早已是中國的地方，卻竟然容許一個外國人將碌嘢放在本港最高學府廿多年之久，而且恍如「養鬼仔」一般易請難送。港大說要諮詢法律意見才決定怎麼處理，溫溫吞吞，就是不敢理直氣壯回嗆洋人。既然移除限期已過，支聯會不肯收回，港大便應將之當垃圾處理，送往堆填區；若高志活敢索償，還獅子開大口聲稱這碌柱值千多萬港元，港大更應反索償，告佢未經同意霸佔校園地方，香港寸金尺土，這筆帳豈止千多萬元而已！